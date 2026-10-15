Athletico x Palmeiras: onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam no próximo sábado (17), às 19h30 (de Brasília), pela 31ª rodada do Brasileirão
Athletico e Palmeiras se enfrentam neste sábado (17), a partir das 19h30 (de Brasília), no Estádio Mário Celso Petraglia, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão do Prime Video, e o Lance! acompanha em tempo real. Clique aqui para assistir no Prime Video.
Ficha do jogo
O Athletico ocupa atualmente a terceira colocação na tabela do Campeonato Brasileiro e chega para o confronto após vencer a Chapecoense por 4 a 1, fora de casa, na última rodada.
O Palmeiras também vem de goleada por 4 a 1, sobre o rival Corinthians, no Nubank Parque. Para o duelo contra o Athletico, Abel Ferreira voltará a comandar a equipe à beira do gramado após cumprir suspensão na Libertadores. O time alviverde ocupa a segunda colocação do Campeonato Brasileiro, a um ponto do líder Flamengo.
FICHA TÉCNICA
Competição: Brasileirão Série A 2026
Data e horário: 17 de Outubro de 2026, às 19h30
Local: Estádio Mário Celso Petraglia, Curitiba, Paraná
Rodada: 31
Fase: Temporada regular
Palmeiras vem de vitória fora de casa contra o Fluminense por 2 a 1, vitória em casa contra o Corinthians por 4 a 1 e vitória em casa contra o Bahia por 1 a 0, mostrando boa sequência de resultados recentes.
Onde assistir
- Competição: Campeonato Brasileiro
- 📅 Data: 17 de Outubro de 2026
- ⏰ Horário: 19h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Estádio Mário Celso Petraglia, Curitiba, Paraná
- 📺 Onde assistir: Prime Video
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real
Prováveis escalações
ATHLETICO (Técnico: Odair Hellmann)
Mycael; Aguirre, Arthur Dias e Esquivel; Gilberto, Jadson, Luiz Gustavo e Mendonza; Leozinho, Viveros e João Cruz.
PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo, Barboza e Piquerez; Marlon Freitas, Lucas Evangelista e Andreas Pereira; Arias e Flaco López.
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