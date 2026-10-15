Athletico x Palmeiras: onde assistir, horário e escalações

Athletico e Palmeiras se enfrentam neste sábado (17), a partir das 19h30 (de Brasília), no Estádio Mário Celso Petraglia, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão do Prime Video, e o Lance! acompanha em tempo real. Clique aqui para assistir no Prime Video.

Ficha do jogo CAP PAL BRASILEIRÃO 31ª Rodada Data e Hora Sábado, 17 de outubro, às 19h30 (de Brasília) Local Estádio Mário Celso Petraglia, em Curitiba, Paraná Árbitro Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG) Assistentes Guilherme Dias Camilo (MG) e Michael Stanislau (RS) Var Daniel Nobre Bins (RS) Onde assistir

O Athletico ocupa atualmente a terceira colocação na tabela do Campeonato Brasileiro e chega para o confronto após vencer a Chapecoense por 4 a 1, fora de casa, na última rodada.

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O Palmeiras também vem de goleada por 4 a 1, sobre o rival Corinthians, no Nubank Parque. Para o duelo contra o Athletico, Abel Ferreira voltará a comandar a equipe à beira do gramado após cumprir suspensão na Libertadores. O time alviverde ocupa a segunda colocação do Campeonato Brasileiro, a um ponto do líder Flamengo.

FICHA TÉCNICA

Competição: Brasileirão Série A 2026

Data e horário: 17 de Outubro de 2026, às 19h30

Local: Estádio Mário Celso Petraglia, Curitiba, Paraná

Rodada: 31

Fase: Temporada regular

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Palmeiras vem de vitória fora de casa contra o Fluminense por 2 a 1, vitória em casa contra o Corinthians por 4 a 1 e vitória em casa contra o Bahia por 1 a 0, mostrando boa sequência de resultados recentes.

Onde assistir

Competição: Campeonato Brasileiro 📅 Data: 17 de Outubro de 2026 ⏰ Horário: 19h30 (de Brasília) 📍 Local: Estádio Mário Celso Petraglia, Curitiba, Paraná 📺 Onde assistir: Prime Video Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real

Prováveis escalações

ATHLETICO (Técnico: Odair Hellmann)

Mycael; Aguirre, Arthur Dias e Esquivel; Gilberto, Jadson, Luiz Gustavo e Mendonza; Leozinho, Viveros e João Cruz.

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PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo, Barboza e Piquerez; Marlon Freitas, Lucas Evangelista e Andreas Pereira; Arias e Flaco López.