Vado x Forlì: onde assistir, horário e escalações

Vado e Forlì se enfrentam nesta 3 de outubro, às 9h30 no Stadio Giuseppe Sivori, pela 8ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Vado vem de empate em Torres 0 x 0 Vado, por Serie C1, em 26 de setembro de 2026. Nos jogos anteriores disponíveis, a equipe sofreu duas derrotas, para Pescara e Livorno, ambas por 1 a 0 e 3 a 2, respectivamente.

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FICHA do confronto

Competição: Serie C1 2026/2027

Data e horário: 3 de Outubro de 2026, às 9h30

Local: Stadio Giuseppe Sivori, Sestri Levante

Rodada: 8

Fase: Girone B

Forlì vem de empate em Ostiamare 1 x 1 Forlì, por Serie C1, em 27 de setembro de 2026. Nos jogos anteriores disponíveis, a equipe empatou também contra Torres e Pineto, ambos por 1 a 1.

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Onde assistir

Competição: Serie C1 (Girone B)

📅 Data: 3 de Outubro de 2026

⏰ Horário: 9h30 (de Brasília)

📍 Local: Stadio Giuseppe Sivori, Sestri Levante

Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Vado

Técnico: M. Pastorino

A. Bellocci; M. Saltarelli, L. Piana, F. Gulinelli e F. Saiani; M. De Rinaldis, Z. Hamlili e D. Hergheligiu; M. Lazzarini, D. Vita e M. Ferro.

Forlì

Técnico: N. Campedelli

D. Theiner; L. Munaretti, M. Onofri, S. Diop e G. Mattioli; J. Scaccabarozzi, C. De Risio e N. Farinelli; D. Macrì, T. Gabellini e V. Coveri.