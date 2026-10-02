Uxbridge x Hungerford Town: onde assistir, horário e escalações

Uxbridge e Hungerford Town se enfrentam no dia 3 de outubro, às 11h, no Honeycroft, pela fase classificatória da 3ª rodada da FA Cup 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Uxbridge vem de vitória por 2 a 0 contra o Farnborough, fora de casa, pela FA Cup 2026/2027, na fase de replays classificatórios da 2ª rodada. Antes disso, o time empatou em 2 a 2 com o Farnborough em casa, também pela FA Cup.

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FICHA do confronto

Competição: FA Cup 2026/2027

Data e horário: 3 de outubro de 2026, às 11h

Local: Honeycroft, London

Fase: Classificatória da 3ª rodada

O Hungerford Town vem de vitória por 3 a 1 contra o Slimbridge, fora de casa, pela FA Cup 2026/2027, na 2ª rodada classificatória.

Onde assistir