Uxbridge x Hungerford Town: onde assistir, horário e escalações
Uxbridge x Hungerford Town: pela Classificatória da 3ª rodada da FA Cup.
PorRedação Lance!•Rio de Janeiro (RJ)
02/10/2026 04:26
Uxbridge e Hungerford Town se enfrentam no dia 3 de outubro, às 11h, no Honeycroft, pela fase classificatória da 3ª rodada da FA Cup 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Uxbridge vem de vitória por 2 a 0 contra o Farnborough, fora de casa, pela FA Cup 2026/2027, na fase de replays classificatórios da 2ª rodada. Antes disso, o time empatou em 2 a 2 com o Farnborough em casa, também pela FA Cup.
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FICHA do confronto
Competição: FA Cup 2026/2027
Data e horário: 3 de outubro de 2026, às 11h
Local: Honeycroft, London
Fase: Classificatória da 3ª rodada
O Hungerford Town vem de vitória por 3 a 1 contra o Slimbridge, fora de casa, pela FA Cup 2026/2027, na 2ª rodada classificatória.
Onde assistir
- Competição: FA Cup (Classificatória da 3ª rodada)
- 📅 Data: 3 de outubro de 2026
- ⏰ Horário: 11h (de Brasília)
- 📍 Local: Honeycroft, London
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
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