Truro City x Cirencester Town: onde assistir, horário e escalações
Truro City x Cirencester Town: pela Classificatória da 3ª rodada da FA Cup.
Truro City e Cirencester Town se enfrentam no dia 3 de outubro, às 11h, no Truro Sports Hub, pela Classificatória da 3ª rodada da FA Cup 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Truro City vem de vitória por 2 a 0 diante do Merthyr Town, em casa, pela FA Cup, em 22 de setembro. Antes disso, empatou fora de casa contra o mesmo adversário por 1 a 1, também pela FA Cup.
FICHA do confronto
Competição: FA Cup 2026/2027
Data e horário: 3 de outubro de 2026, às 11h
Local: Truro Sports Hub, Truro, Cornwall
Fase: Classificatória da 3ª rodada
O Cirencester Town vem de vitória por 2 a 1 contra o Farnham Town, fora de casa, pela FA Cup, em 22 de setembro. No jogo anterior, empatou em casa por 2 a 2 contra o mesmo adversário, também pela FA Cup.
Onde assistir
- Competição: FA Cup (Classificatória da 3ª rodada)
- 📅 Data: 3 de outubro de 2026
- ⏰ Horário: 11h (de Brasília)
- 📍 Local: Truro Sports Hub, Truro, Cornwall
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
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