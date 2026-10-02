Thame United x Eastbourne Borough: onde assistir, horário e escalações

Thame United e Eastbourne Borough se enfrentam no dia 3 de outubro, às 11h, no ASM Stadium, pela fase classificatória da 3ª rodada da FA Cup 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Thame United vem de vitória por 3 a 1 contra o Exmouth Town, fora de casa, pela FA Cup, em 23 de setembro. Antes disso, empatou em 3 a 3 com o mesmo adversário, em casa, pela 2ª rodada classificatória da competição.

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FICHA do confronto

Competição: FA Cup 2026/2027

Data e horário: 3 de outubro de 2026, às 11h

Local: ASM Stadium, Thame, Oxfordshire

Fase: classificatória da 3ª rodada

O Eastbourne Borough vem de vitória por 3 a 0 sobre o Windsor & Eton, em casa, pela 2ª rodada classificatória da FA Cup 2026/2027.

Onde assistir