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Sport x Criciúma: onde assistir, horário e escalações

Sport x Criciúma: pela 35ª rodada do Brasileirão Série B 2026.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
22/10/2026 04:31
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Brasileirão Série B 2026 - Sport x Criciúma
Onde assistir ao vivo a partida entre Sport e Criciúma pelo Brasileirão Série B 2026 (Arte / Lance!)

Sport e Criciúma se enfrentam nesta sexta-feira (23), às 21h (horário de Brasília), no Estádio Adelmar da Costa Carvalho, em Recife, pela 35ª rodada do Brasileirão Série B 2026. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último confronto, o Sport foi derrotado pelo Fortaleza por 0 a 2, pela Série B, em 16 de outubro. Já o Criciúma vem de vitória contra o São Bernardo por 1 a 0, também pela Série B, em 18 de outubro.

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Na tabela de classificação, o Sport ocupa a 12ª colocação, com 42 pontos. O Criciúma, por sua vez, está em 9º lugar, com 47 pontos.

Onde assistir

  • Competição: Série B (temporada regular)
  • 📅 Data: 23 de outubro de 2026
  • ⏰ Horário: 21h (de Brasília)
  • 📍 Local: Estádio Adelmar da Costa Carvalho, Recife, Pernambuco
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO
Competição: Série B 2026
Data e horário: 23 de outubro de 2026, às 21h
Local: Estádio Adelmar da Costa Carvalho, Recife, Pernambuco
Rodada: 35
Fase: temporada regular

Escalações prováveis

Sport
Técnico: M. Soso
Thiago Couto; Raí Lopes, Edson Lucas, Habraão e Claudinho; Zé Gabriel, Biel e Patrick de Paula; D. Hernández, Chrystian Barletta e Neto Pessoa.

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Criciúma
Técnico: Umberto Louzer
Pedro; Luciano Castán, Rodrigo, Marcelo Hermes e César Martins; Willean Lepo, R. Otero e Fellipe Mateus; Ronald, Nicolas e Diego Gonçalves.

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