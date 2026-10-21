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Bayern Munique x Arsenal: onde assistir, horário e escalações

Bayern Munique x Arsenal: pela 3ª rodada da Liga dos Campeões da UEFA.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
21/10/2026 04:05
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Liga dos Campeões da UEFA 2026/2027 - Bayern Munique x Arsenal
Onde assistir ao vivo a partida entre Bayern Munique e Arsenal pelo Liga dos Campeões da UEFA 2026/2027 (Arte / Lance!)

Bayern de Munique e Arsenal se enfrentam nesta quarta-feira (21), às 16h (de Brasília), na Allianz Arena, em Munique, na Alemanha, pela terceira rodada da Uefa Champions League. Enquanto os alemães buscam se recuperar após um empate na rodada anterior, os ingleses chegam com 100% de aproveitamento no torneio. A partida terá transmissão do HBO Max, no streaming. Clique para assistir na HBO MAX com UOL PLAY.

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Ficha do jogo

BAY
ARS
Campeonato
Liga dos Campeões da UEFA 2026/2027
Data e Hora
21/10/2026, 16:00
Local
Allianz Arena - München
Árbitro
Onde assistir
Não definido

Como chegam as equipes

O Bayern de Munique chega embalado pela goleada por 6 a 1 sobre o RB Leipzig pelo Campeonato Alemão, competição na qual lidera ao lado do Borussia Dortmund. Na Champions League, porém, a equipe empatou por 3 a 3 com o Viking, na Noruega, e soma quatro pontos. O técnico Vincent Kompany busca manter o ritmo apresentado na última partida nacional e evitar novos tropeços na competição europeia.

Para o duelo, o Bayern terá o desfalque do meia-atacante Olise, suspenso após ser expulso no empate com o Viking. Lennart Karl aparece como principal opção para ocupar a vaga.

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O Arsenal, por sua vez, é vice-líder da Premier League e vem de vitória por 1 a 0 sobre o Nottingham Forest. Na Champions League, a equipe comandada por Mikel Arteta venceu as duas primeiras partidas e tenta manter o aproveitamento perfeito diante de um dos principais adversários desta fase.

Arteta tem promovido um rodízio no elenco e ainda avalia mudanças na equipe titular. Bukayo Saka, Martin Ødegaard e Kai Havertz podem perder espaço, enquanto Merino, Eze, Madueke e Gyökeres aparecem como alternativas para o confronto.

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Ficha técnica

BAYERN DE MUNIQUE 🆚 ARSENAL

🏆 Competição: Uefa Champions League — 3ª rodada
📆 Data e horário: quarta-feira, 21 de outubro de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Allianz Arena, Munique, Alemanha
📺 Transmissão: HBO Max

Prováveis escalações

🔴 BAYERN DE MUNIQUE (Técnico: Vincent Kompany)

Urbig; Laimer, Upamecano, Jonathan Tah e Alphonso Davies; Kimmich e Pavlovic; Lennart Karl, Ismael Saibari e Luis Díaz; Harry Kane.

🔴⚪ ARSENAL (Técnico: Mikel Arteta)

David Raya; Timber, Ezri Konsa, Gabriel Magalhães e Lewis-Skelly; Bruno Guimarães e Declan Rice; Bukayo Saka (Merino), Martin Ødegaard (Eze) e Madueke; Gyökeres (Havertz).

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Liga dos Campeões da UEFA 2026/2027 - Bayern Munique x Arsenal
Onde assistir ao vivo a partida entre Bayern Munique e Arsenal pelo Liga dos Campeões da UEFA 2026/2027 (Arte / Lance!)

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