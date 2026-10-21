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Bournemouth x Milan: onde assistir, horário e escalações

Bournemouth x Milan: pela 3ª rodada da Liga Europa 2026/2027.

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
21/10/2026 07:35
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Liga Europa 2026/2027 - Bournemouth x Milan
Onde assistir ao vivo a partida entre Bournemouth e Milan pelo Liga Europa 2026/2027 (Arte / Lance!)

Bournemouth e Milan se enfrentam nesta quinta-feira (22), às 16h (horário de Brasília), no Vitality Stadium, em Bournemouth, pela 3ª rodada da Primeira Fase da Liga Europa 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último confronto, o Bournemouth venceu o Sunderland por 2 a 0, pela Premier League, em casa. Já o Milan venceu o Atalanta por 3 a 2, pela Serie A TIM, em casa. Pelo torneio principal, a Liga Europa, o Milan venceu o Salzburg por 4 a 0 fora de casa na última rodada.

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Na tabela geral da Europa League, o Milan está em 16° colocado, com apenas três pontos somados em dois jogos disputados. A equipe italiana venceu o primeiro confronto, mas sofreu um duro golpe na segunda rodada. Por outro lado, os ingleses estão em 5°, com seis pontos, após conquistar duas vitórias em duas partidas disputadas nesta edição do campeonato. A Juventus é a líder geral da Liga Europa com seis pontos somados, mas a frente pelo saldo de gols, primeiro critério de desempate.

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Onde assistir a Bournemouth e Milan

  • Competição: Liga Europa (Primeira Fase)
  • 📅 Data: 22 de Outubro de 2026
  • ⏰ Horário: 16h (de Brasília)
  • 📍 Local: Vitality Stadium, Bournemouth, Dorset
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO
Competição: Liga Europa 2026/2027
Data e horário: 22 de Outubro de 2026, às 16h
Local: Vitality Stadium, Bournemouth, Dorset
Rodada: 3
Fase: Primeira Fase

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Escalações prováveis

Bournemouth
Técnico: M. Rose
Đ. Petrović; A. Truffert, António Silva, J. Hill e A. Smith; R. Christie, T. Adams e M. Tavernier; L. Cook, Rayan e Á. Rodríguez.

Milan
Técnico: Ruben Amorim
M. Maignan; S. Pavlović, K. De Winter, Mario Gila e L. Modrić; Y. Musah, C. Pulisic e A. Rabiot; D. Moreira, S. Chukwueze e Gonçalo Ramos.

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Destaque do Bournemouth, atuação de Evanilson repercute (Foto: John Patrick Fletcher/ActionPlus/DiaEsportivo/Folhapress)
Destaque do Bournemouth, atuação de Evanilson repercute (Foto: John Patrick Fletcher/ActionPlus/DiaEsportivo/Folhapress)
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