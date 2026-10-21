Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Como x Manchester United: onde assistir, horário e escalações

Como x Manchester United: pela 3ª rodada da Liga dos Campeões da UEFA 2026/2027.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
21/10/2026 04:00
Favorite o Lance! no Google
Liga dos Campeões da UEFA 2026/2027 - Como x Manchester United
Onde assistir ao vivo a partida entre Como e Manchester United pelo Liga dos Campeões da UEFA 2026/2027 (Arte / Lance!)

O Manchester United visita o Como nesta quarta-feira (21), às 13h45 (de Brasília), no Estádio Giuseppe Sinigaglia, na Itália, pela terceira rodada da Uefa Champions League. As duas equipes somam três pontos e buscam a vitória para melhorar a situação na competição. A partida terá transmissão da TNT, na TV fechada, e do HBO Max, no streaming. Clique para assistir na HBO MAX com UOL PLAY.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Ficha do jogo

COM
MNU
Campeonato
Liga dos Campeões da UEFA 2026/2027
Data e Hora
21/10/2026, 13:45
Local
Stadio Giuseppe Sinigaglia - Como
Árbitro
Onde assistir
Não definido

Como chegam as equipes

O Manchester United tenta ganhar regularidade sob o comando de Michael Carrick. No último fim de semana, a equipe teve uma atuação abaixo das expectativas e empatou por 1 a 1 com o Leeds United, fora de casa.

Os resultados recentes também aumentaram a pressão sobre os Red Devils na Premier League. O time soma sete pontos, 14 a menos que o rival Manchester City, líder com 21. Na rodada anterior da Champions League, o United perdeu por 2 a 0 para o Atlético de Madrid, na Espanha, e busca a recuperação diante do Como.

continua após a publicidade

O time italiano, por sua vez, vive um momento positivo no Campeonato Italiano. Comandado por Cesc Fàbregas, o Como venceu a Fiorentina por 3 a 1, fora de casa, no último fim de semana, e manteve a quinta colocação. Apesar de tratar a participação na Champions League como uma oportunidade de aproveitar o bom momento da temporada, a equipe soma os mesmos três pontos do Manchester United e também busca um resultado positivo.

Ficha técnica

COMO 🆚 MANCHESTER UNITED

🏆 Competição: Uefa Champions League — 3ª rodada
📆 Data e horário: quarta-feira, 21 de outubro de 2026, às 13h45 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Giuseppe Sinigaglia, Como, Itália
📺 Transmissão: TNT e HBO Max

continua após a publicidade

Prováveis escalações

🔵 COMO (Técnico: Cesc Fàbregas)

Robert Sánchez; Smolcic, Dossena, Ramón e Valle; Milla, Perrone, Baturina, Rodríguez e Kaiki; Nico Paz.

🔴 MANCHESTER UNITED (Técnico: Michael Carrick)

Lammens; Heaven, Harry Maguire, Lisandro Martínez e Dalot; Youri Tielemans, Andrey Santos, Diallo, Bruno Fernandes e Rashford; Mbeumo.

Liga dos Campeões da UEFA 2026/2027 - Como x Manchester United
Onde assistir ao vivo a partida entre Como e Manchester United pelo Liga dos Campeões da UEFA 2026/2027 (Arte / Lance!)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Copa Sul-Americana 2026 - City Torque x Atlético Mineiro

Onde Assistir

City Torque x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Sul-Americana

Há 11 horas
Copa Libertadores da América 2026 - Palmeiras x Fluminense

Onde Assistir

Palmeiras x Fluminense: onde assistir, horário e escalações

Há 11 horas
Liga dos Campeões da UEFA 2026/2027 - Liverpool x Villarreal

Onde Assistir

Liverpool x Villarreal: onde assistir, horário e escalações

Há 21 horas
Liga dos Campeões da UEFA 2026/2027 - Stuttgart x Atlético de Madrid

Onde Assistir

Stuttgart x Atlético de Madrid: onde assistir, horário e escalações

Há 21 horas
Liga dos Campeões da UEFA 2026/2027 - Paris Saint Germain x Barcelona

Onde Assistir

PSG x Barcelona: onde assistir, horário e escalações

Há 21 horas
Liga dos Campeões da UEFA 2026/2027 - Manchester City x AEK

Onde Assistir

Manchester City x AEK: onde assistir, horário e escalações

Há 21 horas
Mais LANCE!
Liga 2026/2027 - Al Nasr Riyadh x NEOM

Al Nassr x NEOM: onde assistir, horário e escalações

LeBron James usará a camisa número 23 no 76ers (Foto: Reprodução / Sixers)

Estreia de LeBron James: onde assistir a Knicks x 76ers

Rebeca Andrade no final do salto no Mundial de Ginástica Artística

Flavinha e Rebeca Andrade lideram aparelhos no Mundial de Ginástica; veja notas

Copa Sul-Americana 2026 - Vasco x Boca Juniors

Vasco x Boca Juniors: onde assistir, horário e escalações

Clarence Seedorf (à esquerda) com a equipe técnica do Corinthians durante o treino.

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir – segunda-feira (19/10)

Brasileirão Série A 2026 - Corinthians x Vitória

Corinthians x Vitória: onde assistir, horário e escalações

Premier League 2026/2027 - Leeds United x Manchester United

Leeds United x Manchester United: onde assistir, horário e escalações

Danilo e abraçado por Pedro ao fazer o primeiro gol do Flamengo sobre o Santos

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (18/10/2026)

Brasileirão Série B 2026 - Goiás x Náutico

Goiás x Náutico: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Juventus II x Renate

Juventus II x Renate: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Giana Erminio x Union Brescia

Giana Erminio x Union Brescia: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Dolomiti Bellunesi x Trento

Dolomiti Bellunesi x Trento: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Cittadella x Arzignano Valchiampo

Cittadella x Arzignano Valchiampo: onde assistir, horário e escalações