Como x Manchester United: onde assistir, horário e escalações

O Manchester United visita o Como nesta quarta-feira (21), às 13h45 (de Brasília), no Estádio Giuseppe Sinigaglia, na Itália, pela terceira rodada da Uefa Champions League. As duas equipes somam três pontos e buscam a vitória para melhorar a situação na competição. A partida terá transmissão da TNT, na TV fechada, e do HBO Max, no streaming. Clique para assistir na HBO MAX com UOL PLAY.

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Ficha do jogo COM MNU Campeonato Liga dos Campeões da UEFA 2026/2027 Data e Hora 21/10/2026, 13:45 Local Stadio Giuseppe Sinigaglia - Como Árbitro Onde assistir Não definido

Como chegam as equipes

O Manchester United tenta ganhar regularidade sob o comando de Michael Carrick. No último fim de semana, a equipe teve uma atuação abaixo das expectativas e empatou por 1 a 1 com o Leeds United, fora de casa.

Os resultados recentes também aumentaram a pressão sobre os Red Devils na Premier League. O time soma sete pontos, 14 a menos que o rival Manchester City, líder com 21. Na rodada anterior da Champions League, o United perdeu por 2 a 0 para o Atlético de Madrid, na Espanha, e busca a recuperação diante do Como.

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O time italiano, por sua vez, vive um momento positivo no Campeonato Italiano. Comandado por Cesc Fàbregas, o Como venceu a Fiorentina por 3 a 1, fora de casa, no último fim de semana, e manteve a quinta colocação. Apesar de tratar a participação na Champions League como uma oportunidade de aproveitar o bom momento da temporada, a equipe soma os mesmos três pontos do Manchester United e também busca um resultado positivo.

Ficha técnica

COMO 🆚 MANCHESTER UNITED

🏆 Competição: Uefa Champions League — 3ª rodada

📆 Data e horário: quarta-feira, 21 de outubro de 2026, às 13h45 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Giuseppe Sinigaglia, Como, Itália

📺 Transmissão: TNT e HBO Max

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Prováveis escalações

🔵 COMO (Técnico: Cesc Fàbregas)

Robert Sánchez; Smolcic, Dossena, Ramón e Valle; Milla, Perrone, Baturina, Rodríguez e Kaiki; Nico Paz.

🔴 MANCHESTER UNITED (Técnico: Michael Carrick)

Lammens; Heaven, Harry Maguire, Lisandro Martínez e Dalot; Youri Tielemans, Andrey Santos, Diallo, Bruno Fernandes e Rashford; Mbeumo.

Onde assistir ao vivo a partida entre Como e Manchester United pelo Liga dos Campeões da UEFA 2026/2027 (Arte / Lance!)

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