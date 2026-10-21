Como x Manchester United: onde assistir, horário e escalações
Como x Manchester United: pela 3ª rodada da Liga dos Campeões da UEFA 2026/2027.
O Manchester United visita o Como nesta quarta-feira (21), às 13h45 (de Brasília), no Estádio Giuseppe Sinigaglia, na Itália, pela terceira rodada da Uefa Champions League. As duas equipes somam três pontos e buscam a vitória para melhorar a situação na competição. A partida terá transmissão da TNT, na TV fechada, e do HBO Max, no streaming. Clique para assistir na HBO MAX com UOL PLAY.
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Ficha do jogo
Como chegam as equipes
O Manchester United tenta ganhar regularidade sob o comando de Michael Carrick. No último fim de semana, a equipe teve uma atuação abaixo das expectativas e empatou por 1 a 1 com o Leeds United, fora de casa.
Os resultados recentes também aumentaram a pressão sobre os Red Devils na Premier League. O time soma sete pontos, 14 a menos que o rival Manchester City, líder com 21. Na rodada anterior da Champions League, o United perdeu por 2 a 0 para o Atlético de Madrid, na Espanha, e busca a recuperação diante do Como.
O time italiano, por sua vez, vive um momento positivo no Campeonato Italiano. Comandado por Cesc Fàbregas, o Como venceu a Fiorentina por 3 a 1, fora de casa, no último fim de semana, e manteve a quinta colocação. Apesar de tratar a participação na Champions League como uma oportunidade de aproveitar o bom momento da temporada, a equipe soma os mesmos três pontos do Manchester United e também busca um resultado positivo.
Ficha técnica
COMO 🆚 MANCHESTER UNITED
🏆 Competição: Uefa Champions League — 3ª rodada
📆 Data e horário: quarta-feira, 21 de outubro de 2026, às 13h45 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Giuseppe Sinigaglia, Como, Itália
📺 Transmissão: TNT e HBO Max
Prováveis escalações
🔵 COMO (Técnico: Cesc Fàbregas)
Robert Sánchez; Smolcic, Dossena, Ramón e Valle; Milla, Perrone, Baturina, Rodríguez e Kaiki; Nico Paz.
🔴 MANCHESTER UNITED (Técnico: Michael Carrick)
Lammens; Heaven, Harry Maguire, Lisandro Martínez e Dalot; Youri Tielemans, Andrey Santos, Diallo, Bruno Fernandes e Rashford; Mbeumo.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Onde Assistir
City Torque x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Sul-AmericanaHá 11 horas
Onde Assistir
Palmeiras x Fluminense: onde assistir, horário e escalaçõesHá 11 horas
Onde Assistir
Liverpool x Villarreal: onde assistir, horário e escalaçõesHá 21 horas
Onde Assistir
Stuttgart x Atlético de Madrid: onde assistir, horário e escalaçõesHá 21 horas
Onde Assistir
PSG x Barcelona: onde assistir, horário e escalaçõesHá 21 horas
Onde Assistir
Manchester City x AEK: onde assistir, horário e escalaçõesHá 21 horas
Mais LANCE!