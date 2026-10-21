Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta-feira (21/10/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
21/10/2026 09:49
Favorite o Lance! no Google
Flaco López celebra gol do Palmeiras contra o Fluminense na semifinal da Libertadores (Foto: Pablo PORCIUNCULA / AFP)
Flaco López celebra gol do Palmeiras contra o Fluminense na semifinal da Libertadores (Foto: Pablo PORCIUNCULA / AFP)

A quarta-feira (21) terá uma programação movimentada para os fãs de futebol, com partidas pela UEFA Youth League, Liga dos Campeões da UEFA, La Liga, Copa Libertadores feminina, Copa Sul-Americana e Copa Libertadores da América. Os destaques ficam para Como U19 x Manchester United U19, Lille U19 x Galatasaray U19, Real Betis U19 x Feyenoord U19 e Club Brugge U19 x Lens U19.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta-feira, 21 de outubro de 2026):

UEFA Youth League

8h – Como U19 x Manchester United U19

9h – Lille U19 x Galatasaray U19

10h – Real Betis U19 x Feyenoord U19

10h – Club Brugge U19 x Lens U19

10h – Aston Villa U19 x Viking U19

10h – Sporting CP U19 x LASK U19

11h – Real Madrid U19 x RB Leipzig U19

11h – Internazionale U19 x Shakhtar Donetsk U19

11h – Bayern München U19 x Arsenal U19

Liga dos Campeões da UEFA

13h45 – Lille x Galatasaray

13h45 – Como x Manchester United

16h – Club Brugge x Lens

16h – Bayern Munique x Arsenal

16h – Real Madrid x RB Leipzig

16h – Betis x Feyenoord

16h – Internazionale x Shakhtar Donetsk

16h – Aston Villa x Viking

16h – Sporting x Linz

Bellingham beija Vini Jr após assistência em Real Madird x Rayo Vallecano
Bellingham beija Vini Jr após assistência em Real Madird x Rayo Vallecano (Foto: Oscar del Pozo/AFP)

La Liga

15h – Levante x Athletic Bilbao
Onde assistir: Disney + e Prime Video

Copa Libertadores feminina

17h – Colo-Colo x Caracas

17h – Independiente Santa Fe x Corinthians

21h – Palmeiras x Dragonas IDV

21h – Belgrano x Universitario Deportes

Copa Sul-Americana

19h – City Torque x Atlético Mineiro

Copa Libertadores da América

21h30 – Palmeiras x Fluminense

O Lance! acompanha a partida em tempo real

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Liga Europa 2026/2027 - Bournemouth x Milan

Onde Assistir

Bournemouth x Milan: onde assistir, horário e escalações

Há 2 horas
UEFA Conference League 2026/2027 - Ajax x Atalanta

Onde Assistir

Ajax x Atalanta: onde assistir, horário e escalações

Há 2 horas
UEFA Conference League 2026/2027 - Monaco x Freiburg

Onde Assistir

Monaco x Freiburg: onde assistir, horário e escalações

Há 2 horas
Copa Libertadores feminina 2026 - Olimpia x Cruzeiro

Onde Assistir

Olimpia x Cruzeiro: onde assistir, horário e escalações

Há 2 horas
Copa Libertadores da América 2026 - Flamengo x Estudiantes De La Plata

Onde Assistir

Flamengo x Estudiantes: onde assistir, horário e escalações

Há 2 horas
Liga dos Campeões da UEFA 2026/2027 - Aston Villa x Viking

Onde Assistir

Aston Villa x Viking: onde assistir, horário e escalações

Há 4 horas
Mais LANCE!
Liga dos Campeões da UEFA 2026/2027 - Internazionale x Shakhtar Donetsk

Internazionale x Shakhtar Donetsk: onde assistir, horário e escalações

Liga dos Campeões da UEFA 2026/2027 - Real Madrid x RB Leipzig

Real Madrid x RB Leipzig: onde assistir, horário e escalações

Liga dos Campeões da UEFA 2026/2027 - Bayern Munique x Arsenal

Bayern Munique x Arsenal: onde assistir, horário e escalações

Liga dos Campeões da UEFA 2026/2027 - Como x Manchester United

Como x Manchester United: onde assistir, horário e escalações

Copa Sul-Americana 2026 - City Torque x Atlético Mineiro

City Torque x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Sul-Americana

Copa Libertadores da América 2026 - Palmeiras x Fluminense

Palmeiras x Fluminense: onde assistir, horário e escalações

Liga dos Campeões da UEFA 2026/2027 - Liverpool x Villarreal

Liverpool x Villarreal: onde assistir, horário e escalações

Liga dos Campeões da UEFA 2026/2027 - Stuttgart x Atlético de Madrid

Stuttgart x Atlético de Madrid: onde assistir, horário e escalações

Liga dos Campeões da UEFA 2026/2027 - Paris Saint Germain x Barcelona

PSG x Barcelona: onde assistir, horário e escalações

Liga dos Campeões da UEFA 2026/2027 - Manchester City x AEK

Manchester City x AEK: onde assistir, horário e escalações

Liga 2026/2027 - Al Nasr Riyadh x NEOM

Al Nassr x NEOM: onde assistir, horário e escalações

LeBron James usará a camisa número 23 no 76ers (Foto: Reprodução / Sixers)

Estreia de LeBron James: onde assistir a Knicks x 76ers

Rebeca Andrade no final do salto no Mundial de Ginástica Artística

Flavinha e Rebeca Andrade lideram aparelhos no Mundial de Ginástica; veja notas