Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta-feira (21/10/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
A quarta-feira (21) terá uma programação movimentada para os fãs de futebol, com partidas pela UEFA Youth League, Liga dos Campeões da UEFA, La Liga, Copa Libertadores feminina, Copa Sul-Americana e Copa Libertadores da América. Os destaques ficam para Como U19 x Manchester United U19, Lille U19 x Galatasaray U19, Real Betis U19 x Feyenoord U19 e Club Brugge U19 x Lens U19.
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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta-feira, 21 de outubro de 2026):
UEFA Youth League
8h – Como U19 x Manchester United U19
9h – Lille U19 x Galatasaray U19
10h – Real Betis U19 x Feyenoord U19
10h – Club Brugge U19 x Lens U19
10h – Aston Villa U19 x Viking U19
10h – Sporting CP U19 x LASK U19
11h – Real Madrid U19 x RB Leipzig U19
11h – Internazionale U19 x Shakhtar Donetsk U19
11h – Bayern München U19 x Arsenal U19
Liga dos Campeões da UEFA
13h45 – Lille x Galatasaray
13h45 – Como x Manchester United
16h – Club Brugge x Lens
16h – Bayern Munique x Arsenal
16h – Real Madrid x RB Leipzig
16h – Betis x Feyenoord
16h – Internazionale x Shakhtar Donetsk
16h – Aston Villa x Viking
16h – Sporting x Linz
La Liga
15h – Levante x Athletic Bilbao
Onde assistir: Disney + e Prime Video
Copa Libertadores feminina
17h – Colo-Colo x Caracas
17h – Independiente Santa Fe x Corinthians
21h – Palmeiras x Dragonas IDV
21h – Belgrano x Universitario Deportes
Copa Sul-Americana
19h – City Torque x Atlético Mineiro
Copa Libertadores da América
21h30 – Palmeiras x Fluminense
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