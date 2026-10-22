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OFI Heraklion x Bayer Leverkusen: onde assistir, horário e escalações

OFI Heraklion x Bayer Leverkusen: pela 3ª rodada da Primeira Fase da Liga Europa 2026/2027.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
22/10/2026 04:00
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Liga Europa 2026/2027 - OFI Heraklion x Bayer Leverkusen
Onde assistir ao vivo a partida entre OFI Heraklion e Bayer Leverkusen pelo Liga Europa 2026/2027 (Arte / Lance!)

O OFI recebe o Bayer Leverkusen nesta quinta-feira (22), às 13h45 (de Brasília), no Pankritio Stadium, na Grécia, pela terceira rodada da fase de liga da Uefa Europa League 2026/27. Os alemães chegam embalados por uma sequência positiva e tentam manter o bom momento na competição, enquanto os gregos buscam se recuperar após uma série de resultados negativos. A partida terá transmissão da Prime Video e da CazéTV.

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Ficha do jogo

OFI
LEV
Campeonato
Liga Europa 2026/2027
Data e Hora
22/10/2026, 13:45
Local
Pankritio Stadio - Iraklio (Heraklion)
Árbitro
Onde assistir
Não definido

Como chegam as equipes

O OFI chega para o confronto após perder por 4 a 3 para o PS Kalamata, pelo Campeonato Grego, no último domingo (18). A equipe tenta interromper a sequência negativa e aproveitar o mando de campo para conquistar um resultado importante diante de um adversário de maior experiência internacional. Apesar das dificuldades recentes, o time grego vem marcando gols em seus compromissos como mandante.

Do outro lado, o Bayer Leverkusen vive uma fase positiva. A equipe alemã venceu o Freiburg por 2 a 1 no último domingo (18), pelo Campeonato Alemão, e soma cinco vitórias consecutivas em todas as competições, segundo os dados fornecidos. Além disso, está há sete partidas sem perder e marcou gols nos últimos nove jogos.

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O retrospecto também favorece o Leverkusen: os clubes já se enfrentaram uma vez, com vitória dos alemães. Na Liga Europa, porém, este será o primeiro encontro entre as equipes. O time visitante tenta confirmar o bom momento, enquanto o OFI busca surpreender diante de sua torcida.

Ficha técnica

OFI 🆚 BAYER LEVERKUSEN

🏆 Competição: Uefa Europa League — fase de liga, 3ª rodada
📆 Data e horário: quinta-feira, 22 de outubro de 2026, às 13h45 (de Brasília)
📍 Local: Pankritio Stadium, Grécia
📺 Transmissão: Prime Video e CazéTV

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Prováveis escalações

⚫⚪ OFI

Nikos Christogeorgos; Konstantinos Kostoulas, Dimitrios Nikolaou, Kresimir Krizmanic e Borja González; Zisis Karachalios, Giorgos Kanellopoulos e Tasos Chatzigiovannis; Thiago Nuss, Nikos Athanasiou e Kenan Kodro.

🔴⚫ BAYER LEVERKUSEN

Mark Flekken; Jarell Quansah, Edmond Tapsoba e Facundo Medina; Miguel Gutiérrez, Aleix García, Equi Fernández e Moussa Diaby; Ibrahim Maza, Afonso Moreira e Patrik Schick.

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Liga Europa 2026/2027 - OFI Heraklion x Bayer Leverkusen
Onde assistir ao vivo a partida entre OFI Heraklion e Bayer Leverkusen pelo Liga Europa 2026/2027 (Arte / Lance!)

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