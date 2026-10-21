Internazionale x Shakhtar Donetsk: onde assistir, horário e escalações
Internazionale x Shakhtar Donetsk: pela 3ª rodada da Liga dos Campeões da UEFA.
A Inter de Milão recebe o Shakhtar Donetsk nesta quarta-feira (21), às 16h (de Brasília), no estádio Giuseppe Meazza, em Milão, pela terceira rodada da Uefa Champions League. Sem pontuar nas duas primeiras partidas, os italianos buscam a recuperação para se aproximar da zona de classificação. Já os ucranianos somam quatro pontos e tentam manter o bom início de campanha. A partida terá transmissão do HBO Max, no streaming. Clique para assistir na HBO MAX com UOL PLAY.
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Ficha do jogo
Como chegam as equipes
A Inter de Milão vive momentos distintos nas competições que disputa. No Campeonato Italiano, a equipe comandada por Cristian Chivu soma seis vitórias e um empate nas sete primeiras rodadas. Na Champions League, porém, perdeu para o Real Madrid, fora de casa, e para o Club Brugge, em casa, e ocupa a 29ª colocação, sem pontos.
A situação aumenta a pressão sobre os italianos, que precisam reagir para seguir na disputa por uma vaga na próxima fase. Para o confronto, Chivu não poderá contar com o atacante Lautaro Martínez, lesionado, além de outros jogadores que estão no departamento médico.
O Shakhtar Donetsk, por sua vez, chega em situação mais confortável. A equipe ucraniana soma quatro pontos e ocupa a 11ª posição, após vencer o AEK e empatar com o PSV. No campeonato nacional, também faz boa campanha: são oito vitórias e uma derrota nas nove primeiras partidas.
Comandado por Arda Turan, o Shakhtar conta com uma presença expressiva de brasileiros no elenco. A expectativa é de que Vinicius Tobias, Pedro Henrique, Alisson, Pedrinho, Marlon Gomes, Newerton e Kauã Elias estejam entre os titulares. Eguinaldo, por outro lado, desfalca a equipe por causa de uma lesão no ombro.
Ficha técnica
INTER DE MILÃO 🆚 SHAKHTAR DONETSK
🏆 Competição: Uefa Champions League — fase de liga, 3ª rodada
📆 Data e horário: quarta-feira, 21 de outubro de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Giuseppe Meazza (San Siro), Milão, Itália
📺 Transmissão: TNT e HBO Max
Prováveis escalações
🔵⚫ INTER DE MILÃO (Técnico: Cristian Chivu)
Martínez; Bisseck, Akanji e Bastoni; Diouf, Barella, Çalhanoglu, Zielinski e Dimarco; Esposito e Thuram.
🟠⚫ SHAKHTAR DONETSK (Técnico: Arda Turan)
Risnyk; Vinicius Tobias, Bondar, Matvienko e Pedro Henrique; Ocheretko, Alisson, Pedrinho, Marlon Gomes e Newerton; Kauã Elias.
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