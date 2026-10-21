Monaco x Freiburg: onde assistir, horário e escalações

Monaco e Freiburg se enfrentam nesta quinta-feira (22), às 16h (horário de Brasília), no Stade Louis-II, em Monaco, pela 2ª rodada da Primeira Fase da UEFA Conference League 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último confronto, o Monaco foi derrotado pelo Lorient por 1 a 0, pela Ligue 1, fora de casa. Já o Freiburg perdeu para o Bayer Leverkusen por 2 a 1, pela Bundesliga, também fora de casa. Pela UEFA Conference League, o Monaco venceu o CSKA Sofia por 2 a 1, fora, enquanto o Freiburg venceu o Jablonec por 3 a 2, em casa. O que deixam ambos empatados em três pontos na competição.

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Na tabela geral da Conference League, Monaco e Freiburg estão empatados, ambos com três pontos após uma vitória na primeira rodada da competição. No entanto, os alemães estão na frente dos franceses por conta do critério de desempate: gols marcados. O Freiburg balançou as redes três vezes e sofreu dois gols no primeiro jogo; já o Monaco marcou duas vezes e sofreu apenas um.

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Onde assistir

Competição: UEFA Conference League (Primeira Fase)

📅 Data: 22 de Outubro de 2026

⏰ Horário: 16h (de Brasília)

📍 Local: Stade Louis-II, Monaco

Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO

Competição: UEFA Conference League 2026/2027

Data e horário: 22 de Outubro de 2026, às 16h

Local: Stade Louis-II, Monaco

Rodada: 2

Fase: Primeira Fase

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Escalações prováveis de Monaco e Freiburg

Monaco

Técnico: Filipe Luís

L. Hrádecký; Flávio Nazinho, M. Salisu, S. Sané e C. Mawissa; D. Zakaria, L. Camara e A. Golovin; T. Minamino, Ansu Fati e M. Abline.

Freiburg

Técnico: J. Schuster

M. Backhaus; J. Makengo, P. Lienhart, M. Ginter e P. Treu; Y. Engelhardt, M. Eggestein e N. Beste; D. Scherhant, K. Goto e I. Matanović.

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