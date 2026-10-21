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Olimpia x Cruzeiro: onde assistir, horário e escalações

Olimpia x Cruzeiro: pela 3ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores feminina.

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
21/10/2026 07:15
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Copa Libertadores feminina 2026 - Olimpia x Cruzeiro
Onde assistir ao vivo a partida entre Olimpia e Cruzeiro pelo Copa Libertadores feminina 2026 (Arte / Lance!)

Olimpia e Cruzeiro se enfrentam nesta quinta-feira (22), às 21h (horário de Brasília), no Estadio Banco Guayaquil, em Quito, pela 3ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores feminina 2026. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último confronto, o Olimpia venceu o LDU Quito por 1 a 0, pela Copa Libertadores feminina. Já o Cruzeiro venceu o Bolívar por 3 a 0, pela mesma competição. Na fase de grupos da Copa Libertadores feminina, o Olimpia e o Cruzeiro disputam a 3ª rodada da competição, buscando avançar na tabela.

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Para esta edição, a equipe do Cabuloso busca o título inédito: a tão sonhada taça da Copa Libertadores Feminina. Do outro lado, as rivais também buscam o primeiro título nesta competição.

A equipe feminina do Cruzeiro vem de duas vitórias, além do triunfo contra o Bolívar. Atlético-MG e LDU foram suas vítimas. O Cruzeiro venceu pelo placar de 4 a 3 e 2 a 1, respectivamente, o que aumenta a confiança para o confronto contra o Olimpia.

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Onde assistir a Olimpia x Cruzeiro pela Libertadores Feminina

  1. Competição: Copa Libertadores feminina (Fase de grupos)
  2. 📅 Data: 22 de Outubro de 2026
  3. ⏰ Horário: 21h (de Brasília)
  4. 📍 Local: Estadio Banco Guayaquil, Quito
  5. Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO
Competição: Copa Libertadores feminina 2026
Data e horário: 22 de Outubro de 2026, às 21h
Local: Estadio Banco Guayaquil, Quito
Rodada: 3
Fase: Fase de grupos

Escalações prováveis

Olimpia
Técnico: D. Urán
L. Rodríguez; F. Martínez, T. Riso, N. Gutiérrez e D. Garcete; M. Pión, G. Garay e E. Cartamán; M. Segovia, P. Villalba e L. Ortíz.

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Cruzeiro
Técnico: Jonas Urias
Camila Rodrigues; Gisseli, Vitória Calhau, Y. Giménez e Capelinha; Rafa Levis, L. Bedoya e Vanessinha; Byanca Brasil, Letícia Ferreira e Marília Furiel.

Cruzeiro Feminino se abraçando no meio do campo (Foto: Gustavo Martins/ Cruzeiro)
Cruzeiro Feminino se abraçando no meio do campo (Foto: Gustavo Martins/ Cruzeiro)

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