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Aston Villa x Viking: onde assistir, horário e escalações

Aston Villa x Viking: pela 3ª rodada da Liga dos Campeões da UEFA 2026/2027.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
21/10/2026 05:05
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Liga dos Campeões da UEFA 2026/2027 - Aston Villa x Viking
Onde assistir ao vivo a partida entre Aston Villa e Viking pelo Liga dos Campeões da UEFA 2026/2027 (Arte / Lance!)

O Aston Villa recebe o Viking FK nesta quarta-feira (21), às 16h (de Brasília), no Villa Park, em Birmingham, na Inglaterra, pela terceira rodada da fase de liga da Uefa Champions League 2026/27. Com duas vitórias nas primeiras rodadas, os ingleses buscam manter os 100% de aproveitamento, enquanto os noruegueses tentam conquistar seu primeiro triunfo. A partida terá transmissão da HBO Max. Clique para assistir na HBO MAX com UOL PLAY.

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Ficha do jogo

AST
VIK
Campeonato
Liga dos Campeões da UEFA 2026/2027
Data e Hora
21/10/2026, 16:00
Local
Villa Park - Birmingham
Árbitro
Onde assistir
Não definido

Como chegam as equipes

O Aston Villa vive bom momento na competição continental sob o comando de Unai Emery. A equipe inglesa venceu o Club Brugge por 3 a 2, fora de casa, na estreia, e goleou o Fenerbahçe por 6 a 0 na segunda rodada. Com seis pontos, os Villans tentam manter a sequência positiva para seguir entre os primeiros colocados da fase de liga.

Para o confronto, Emery terá desfalques importantes. Aaron Wan-Bissaka, Amadou Onana, Matteo Ruggeri e Johan Manzambi estão fora. O treinador, porém, conta com outras opções para montar a equipe que entrará em campo no Villa Park.

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Do outro lado, o Viking busca sua primeira vitória na Champions League. A equipe norueguesa estreou com uma derrota por 3 a 1 para o Stuttgart, mas reagiu na rodada seguinte ao empatar por 3 a 3 com o Bayern de Munique. Com um ponto conquistado, tenta surpreender fora de casa diante de um dos times com melhor campanha neste início de torneio.

Ficha técnica

ASTON VILLA 🆚 VIKING FK

🏆 Competição: Uefa Champions League — fase de liga, 3ª rodada
📆 Data e horário: quarta-feira, 21 de outubro de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Villa Park, Birmingham, Inglaterra
📺 Transmissão: HBO Max

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Prováveis escalações

🔵 ASTON VILLA (Técnico: Unai Emery)

Suzuki; Matty Cash, Tyrone Mings, Lindelöf e Pau Torres; Kamara, Barkley; McGinn, Buendía e Mbaye; Nicolas Jackson.

VIKING FK (Técnico: Morten Jensen)

Østbø; Heggheim, Stensness, Falchener e Kristoffer Haugen; Bjørdal, Joe Bell e Askildsen; Peter Christiansen, Erik Botheim e Zlatko Tripić.

Liga dos Campeões da UEFA 2026/2027 - Aston Villa x Viking
Onde assistir ao vivo a partida entre Aston Villa e Viking pelo Liga dos Campeões da UEFA 2026/2027 (Arte / Lance!)

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