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City Torque x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Sul-Americana

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (21) às 19h

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
20/10/2026 16:30
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Copa Sul-Americana 2026 - City Torque x Atlético Mineiro
Onde assistir ao vivo a partida entre City Torque e Atlético Mineiro pelo Copa Sul-Americana 2026 (Arte / Lance!)
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Nesta quarta-feira (21) o Atlético-MG encara o Montevideo City Torque no Estádio Centenário às 19h pela partida de volta das semifinais da Copa Sul-Americana. A partida será transmitida ao vivo pela Espn e Disney+ ➡️Clique aqui para assistir
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Nesta quarta-feira (21) o Atlético-MG encara o Montevideo City Torque no Estádio Centenário às 19h pela partida de volta das semifinais da Copa Sul-Americana. A partida será transmitida ao vivo pela Espn e Disney+ ➡️Clique aqui para assistir

Na partida de ida, O Galo venceu por 3 a 0 na Arena MRV. O time mineiro pode ser derrotado por até dois gols de diferença que ainda sim se classifica à grande final.

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Ficha do jogo

Montevideo City Torque escudo
MCT
Atlético-MG-escudo-onde-assistir
CAM
Volta- semifinal
Copa Sul-Americana
Data e Hora
quarta-feira, 21 de outubro, às 19h (horário de Brasília)
Local
Estádio Centenário, Montevidéu
Árbitro
Cristián Garay (CHI)
Assistentes
Claudio Urrutia (CHI) e Miguel Rocha (CHI)
Var
Rodrigo Carvajal (CHI)
Onde assistir

Como chegam as equipes?

O Atlético chega para a partida após vencer o Coritiba por 1 a 0, no último sábado, pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o técnico Eduardo Domínguez escalou uma equipe alternativa e poupou alguns de seus principais jogadores, visando ao confronto decisivo contra o Montevideo City Torque pela Copa Sul-Americana.

Já o City Torque vem de derrota por 2 a 1 para o Albion, no último domingo, pelo Campeonato Uruguaio. A equipe não vive bom momento na temporada e venceu apenas uma das últimas sete partidas disputadas.

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Confira a arbitragem e as prováveis escalações de City Torque x Atlético-MG

City Torque x Atlético-MG
Volta - semifinal - Copa Sul-Americana
📆 Data e horário: quarta-feira, 21 de outubro, às 19h (horário de Brasília))
📍 Local: Estádio Centanário, Montevidéu
👁️ Onde assistir: Espn e Disney+ ➡️Clique aqui para assistir
🟨 Arbitragem: Cristián Garay (CHI)
🚩 Assistentes: Claudio Urrutia (CHI) e Miguel Rocha (CHI)
📺 VAR: Rodrigo Carvajal (CHI)

⚽ Prováveis escalações

City Torque (Técnico: Marcelo Méndez)
Franco Torgnascioli; Eduardo Aguero, Brian Gutierrez, Kevin Silva, Gary Kagelmacher e Facundo Silvera; Franco Pizzichillo, Pablo Siles, Gonzalo Montes e Esteban Obregon; Salomón Rodríguez

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Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Gabriel Delfim; Alan Franco, Vitão, Lyanco e Renan Lodi; Kevin Castaño, Maycon, Victor Hugo e Bernard; Cuello e Reinier.

Copa Sul-Americana 2026 - City Torque x Atlético Mineiro
Onde assistir ao vivo a partida entre City Torque e Atlético Mineiro pelo Copa Sul-Americana 2026 (Arte / Lance!)
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