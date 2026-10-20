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Al Nassr x NEOM: onde assistir, horário e escalações

No Al-Awwal Park, Al Nassr e NEOM duelam pela 10ª rodada da Liga Saudita

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
20/10/2026 07:00
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Liga 2026/2027 - Al Nasr Riyadh x NEOM
Onde assistir ao vivo a partida entre Al Nassr Riyadh e NEOM pela Liga Saudita 2026/27 (Arte / Lance!)

Al Nassr Riyadh e NEOM SC se enfrentam nesta terça-feira (20), às 15h (horário de Brasília), no Al-Awwal Park, em Riad. O confronto é válido pela 10ª rodada da temporada regular do Campeonato Saudita (Saudi Pro League) 2026/27 e coloca frente a frente equipes em buscas distintas na tabela de classificação. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Ficha do jogo

NSR
NEO
Campeonato
Liga 2026/2027
Data e Hora
20/10/2026, 15:00
Local
Al-Awwal Park - Riyadh
Árbitro
Onde assistir
Canal GOAT (YouTube)

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Como chegam Al Nassr e NEOM para a partida?

O Al Nassr chega para a partida embalado após vencer o Diriyah Club por 3 a 0 dentro de seus domínios na rodada anterior. Com o apoio de sua torcida no Al-Awwal Park, a equipe comandada pelo técnico Ange Postecoglou tenta manter a sequência positiva para encostar nas primeiras colocações. O setor ofensivo, liderado por Kingsley Coman, João Félix e o craque Cristiano Ronaldo, é a principal arma dos donos da casa.

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Já a equipe do NEOM SC desembarca na capital saudita, pressionada por uma reação imediata no campeonato. Vindo de um empate por 1 a 1 com o Al Hazm e uma derrota por 1 a 0 para o Al Ittifaq em casa na rodada passada, a equipe do técnico Christophe Galtier tenta ajustar seu sistema defensivo para conter o ataque rival. A aposta dos visitantes está na experiência de nomes como Alexandre Lacazette e Said Benrahma para tentar surpreender longe de seus domínios.

Ficha do jogo: Al Nassr Riyadh x NEOM
Competição: Campeonato Saudita / Saudi Pro League 2026/27 (10ª rodada)
📅 Data: terça-feira, 20 de outubro de 2026
Horário: 15h00 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Al-Awwal Park, Riad (Arábia Saudita)
📺 Onde assistir: Canal GOAT (YouTube)

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📋 Prováveis Escalações

AL NASSR RIYADH: Bento; Nawaf Bu Washl, M. Simakan, Iñigo Martínez e Nader Al Sharari; Abdullah Al Khaibari, Samú Costa e Sadio Mané; Kingsley Coman, João Félix e Cristiano Ronaldo. Técnico: Ange Postecoglou.

NEOM SC: M. Bułka; Mohammed Al Burayk, N. Zézé, M. Sarr e Khalifah Al Dawsari; Mohannad Abu Taha, Abdulmalik Al Oyayari e V. Vada; Georgios Masouras, Said Benrahma e Alexandre Lacazette. Técnico: Christophe Galtier.

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Liga 2026/2027 - Al Nasr Riyadh x NEOM
Onde assistir ao vivo a partida entre Al Nassr e NEOM pela Liga Saudita 2026/27 (Arte / Lance!)
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