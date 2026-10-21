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Vidente crava finalista em Flamengo x Estudiantes: 'Chega com tudo'

Confronto de ida, na Argentina, terminou em 0 a 0

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
21/10/2026 07:52
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Vidente prevê classificação rubro-negra com dificuldades (Foto: Pool Pelaez Burga/DiaEsportivo/Folhapress)
Vidente prevê classificação rubro-negra com dificuldades (Foto: Pool Pelaez Burga/DiaEsportivo/Folhapress)

Flamengo e Estudiantes de La Plata se enfrentam nesta quinta-feira (22), às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã, em partida válida pelas semifinais da Copa Libertadores. De acordo com o tarólogo Luiz Filho, do canal Renascer das Cartas, o Rubro-Negro deve chegar muito intenso para o confronto e com grandes chances de classificação. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

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Previsão para Flamengo x Estudiantes

De acordo com o tarólogo, o Flamengo terá maior domínio no jogo, mas os argentinos buscarão o mando do jogo em pleno Maracanã:

"Flamengo chega com tudo, teve uma postura difícil no jogo de ida, na Argentina, mas chega com intensidade, com a intenção de matar o jogo no primeiro tempo. Será um time combativo e com espírito de luta e determinação, sabe que precisa avançar e intensificar, mas sem desperdiçar as oportunidades no jogo. Precisará administrar bem a montagem do time sem deixar cair a pressão."

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Do lado visitante, Luiz Filho projeta o clube argentino com maior dificuldade no jogo, mas também, sem baixar a pressão, buscando o domínio no confronto.

"Estudiantes precisará ter uma base sólida; sabemos que eles somam bons resultados fora de casa. Vai ser um jogo diferente, vai tentar equilibrar as ações com o Flamengo, com poder de criação e iniciativa, será bem equilibrado."

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Vejo energias de muito avanço e iniciativa, mas o Flamengo tem a carta do carro, que indica mais segurança, firmeza e intensidade no confronto. Rubro-Negro com grandes possibilidades de avançar no confronto. O Estudiantes precisará controlar o Flamengo o tempo todo no Maracanã para conseguir ter mando das ações e tentar conquistar a classificação neste confronto.

Estudiantes e Flamengo ficaram no 0 a 0 no jogo de ida (Foto: Pool Pelaez Burga/DiaEsportivo/Folhapress)
Estudiantes e Flamengo ficaram no 0 a 0 no jogo de ida (Foto: Pool Pelaez Burga/DiaEsportivo/Folhapress)

Como chegam as equipes para o jogo decisivo

No último confronto, o Rubro-Negro venceu o Bahia por 3 a 0, pelo Brasileirão Série A, no último sábado (18). Por outro lado, os argentinos ficaram somente no empate com o Flamengo por 0 a 0, pela Libertadores, no dia 15 de outubro.

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Na tabela de classificação, Flamengo e Estudiantes se enfrentam nas semifinais em busca de um triunfo e de chegar à tão sonhada final. Do outro lado, Palmeiras e Fluminense, rivais conhecidos do Rubro-Negro, disputam a outra vaga para a decisão.

Onde assistir

  • Competição: Copa Libertadores da América (Semifinais)
  • 📅 Data: 22 de Outubro de 2026
  • ⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)
  • 📍 Local: Estadio Jornalista Mário Filho (Maracanã), Rio de Janei

Prováveis escalações de Flamengo e Estudiantes

Flamengo
Técnico: Leonardo Jardim
A. Rossi; G. Varela, Léo Pereira, Léo Ortiz e Emerson Royal; Jorginho, E. Pulgar e Samuel Lino; J. Carrascal, G. Plata e Pedro.

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Estudiantes De La Plata
Técnico: A. Medina
F. Muslera; G. Benedetti, R. Funes Mori, S. Núñez e E. Mancuso; A. Castro, E. Piovi e Tiago Palacios; B. Rodríguez, J. Tobio Burgos e G. Carrillo.

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