Ajax x Atalanta: onde assistir, horário e escalações
Ajax x Atalanta: pela 2ª rodada da UEFA Conference League.
Ajax e Atalanta se enfrentam nesta quinta-feira (22), às 16h (horário de Brasília), no Johan Cruijff ArenA, em Amsterdam, pela 2ª rodada da UEFA Conference League 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o Ajax foi derrotado pelo Hajduk Split por 2 a 1, pela UEFA Conference League 2026/2027. Já o Atalanta vem de derrota para o Milan por 3 a 2, pela Serie A TIM 2026/2027, mas também conquistou vitórias recentes contra Pafos por 3 a 1, pela UEFA Conference League, e Venezia por 3 a 1, pela Serie A TIM.
Na tabela geral da UEFA Conference League, o Ajax está na 25ª colocação, sem nenhum ponto somado, e com -1 de saldo de gols. Por outro lado, os rivais italianos estão em quarto colocado, com três pontos somados após vencer o jogo na primeira rodada pelo placar de 3 a 1.
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Onde assistir a Ajax x Atalanta
- Competição: UEFA Conference League (Primeira Fase)
- 📅 Data: 22 de Outubro de 2026
- ⏰ Horário: 16h (de Brasília)
- 📍 Local: Johan Cruijff ArenA, Amsterdam
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
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Competição: UEFA Conference League 2026/2027
Data e horário: 22 de Outubro de 2026, às 16h
Local: Johan Cruijff ArenA, Amsterdam
Rodada: 2
Fase: Primeira Fase
Escalações prováveis
Ajax
Técnico: Míchel Sánchez
M. ter Stegen; Jofre Torrents, Y. Baas, A. Bouwman e T. Kehrer; J. Brandt, S. Amrabat e D. Klaassen; A. Ouazane, T. Arokodare e V. Tsygankov.
Atalanta
Técnico: M. Sarri
M. Carnesecchi; L. Bernasconi, S. Kolašinac, T. Kristensen e R. Bellanova; Mario Pašalić, Éderson e L. Samardžić; J. Rowe, N. Krstović e C. De Ketelaere.
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