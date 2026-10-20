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Liverpool x Villarreal: onde assistir, horário e escalações

Em Anfield, Liverpool e Villarreal medem forças pela 3ª rodada da Champions

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
20/10/2026 07:00
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Liga dos Campeões da UEFA 2026/2027 - Liverpool x Villarreal
Onde assistir ao vivo a partida entre Liverpool e Villarreal pela Champions League 2026/27 (Arte / Lance!)

Liverpool e Villarreal se enfrentam nesta terça-feira (20), às 16h (horário de Brasília), no lendário Estádio de Anfield, em Liverpool. O duelo é válido pela 3ª rodada da primeira fase da Champions League 2026/27 e coloca frente a frente duas equipes em busca de afirmação no torneio continental. O Lance! acompanha a partida em tempo real. ➡️ Cique para assistir na HBO MAX com UOL PLAY

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Ficha do jogo

LIV
VIL
Campeonato
Liga dos Campeões da UEFA 2026/2027
Data e Hora
20/10/2026, 16:00
Local
Anfield - Liverpool
Árbitro
Onde assistir

Como chegam Liverpool e Villarreal para a partida?

O Liverpool chega embalado para a partida após uma importante vitória por 2 a 1 sobre o Brentford fora de casa, pela Premier League. Na competição europeia, os Reds vêm de uma eletrizante vitória por 6 a 3 diante do LASK Linz. Sob o comando do técnico Andoni Iraola, a equipe aposta na atmosfera de Anfield e na inspiração do seu poderoso setor ofensivo, liderado por Florian Wirtz, Bradley Barcola e Alexander Isak, para garantir mais três pontos na tabela.

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Já o Villarreal desembarca na Inglaterra buscando surpreender os donos da casa e manter o bom momento na competição europeia. A equipe espanhola vem de uma sólida vitória por 3 a 1 sobre o Napoli dentro de seus domínios na rodada passada da Champions League, embora venha de um empate sem gols contra o Elche por La Liga. Sob a liderança do técnico Iñigo Pérez, o Submarino Amarelo aposta na velocidade dos pontas e no faro de gol de Ayoze Pérez para desafiar a defesa dos Reds.

Ficha do jogo: Liverpool x Villarreal
Competição: Champions League 2026/27 (3ª rodada - Fase de liga)
📅 Data: terça-feira, 20 de outubro de 2026
Horário: 16h00 (de Brasília)
📍 Local: Anfield, Liverpool (Inglaterra)
📺 Onde assistir: Max (streaming)

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📋 Prováveis Escalações

LIVERPOOL: Alisson Becker; Ronald Araújo, J. Jacquet, Virgil van Dijk e Milos Kerkez; Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai e Florian Wirtz; Bradley Barcola, Lewis Koumas e Alexander Isak. Técnico: Andoni Iraola.

VILLARREAL: Péter Gulácsi; Juan Foyth, Logan Costa, Sergi Cardona e A. Freeman; Alberto Moleiro, Carlos Maciá e Santi Comesaña; Ilias Akhomach, Tani Oluwaseyi e Ayoze Pérez. Técnico: Iñigo Pérez.
P. Gulácsi; Sergi Cardona, Logan Costa, J. Foyth e A. Freeman; Alberto Moleiro, Carlos Maciá e Santi Comesaña; I. Akhomach, T. Oluwaseyi e Ayoze Pérez.

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