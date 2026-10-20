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Manchester City x AEK: onde assistir, horário e escalações

No Etihad Stadium, Manchester City recebe o AEK em busca de reabilitação na Champions

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
20/10/2026 07:00
Atualizado há 1 minutos
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Liga dos Campeões da UEFA 2026/2027 - Manchester City x AEK
Onde assistir ao vivo a partida entre Manchester City e AEK pela Champions League 2026/27 (Arte / Lance!)

Manchester City e AEK se enfrentam nesta terça-feira (20), às 16h (horário de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester. O duelo é válido pela 3ª rodada da fase de liga da Champions League 2026/27 e coloca os ingleses em busca de recuperação no torneio continental. O Lance! acompanha a partida em tempo real. ➡️ Cique para assistir na HBO MAX com UOL PLAY

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Ficha do jogo

MNC
AEK
Campeonato
Liga dos Campeões da UEFA 2026/2027
Data e Hora
20/10/2026, 16:00
Local
Etihad Stadium - Manchester
Árbitro
Onde assistir

Como chegam Manchester City e AEK para a partida?

O Manchester City chega para o confronto precisando somar três pontos em casa após ser superado pelo Paris Saint-Germain por 4 a 2 na rodada anterior da competição europeia. No entanto, a equipe comandada pelo técnico Enzo Maresca vem embalada por bons resultados na Premier League, como a vitória por 3 a 2 sobre o Ipswich Town no fim de semana e o triunfo por 3 a 0 sobre o Liverpool. O atacante Erling Haaland é a principal referência no setor ofensivo para furar o bloqueio adversário.

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Já a equipe do AEK desembarca em solo inglês sob forte pressão e com a difícil missão de surpreender um dos favoritos ao título fora de casa. A equipe grega vem de uma derrota por 3 a 1 para o Shakhtar Donetsk pela rodada passada da Champions e tenta ajustar a marcação para conter o forte ritmo ofensivo dos donos da casa no Etihad.

Ficha do jogo: Manchester City x AEK
Competição: Champions League 2026/27 (3ª rodada - Fase de liga)
📅 Data: terça-feira, 20 de outubro de 2026
Horário: 16h00 (de Brasília)
📍 Local: Etihad Stadium, Manchester (Inglaterra)
📺 Onde assistir: TNT (TV fechada) e Max (streaming)

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📋 Prováveis Escalações

MANCHESTER CITY: G. Donnarumma; N. O'Reilly, M. Guéhi, Rúben Dias e E. Anderson; A. Bouaddi, M. Kovačić e P. Foden; J. Doku, I. Ndiaye e E. Haaland. Técnico: Enzo Maresca.

AEK: T. Strakosha; L. Rota, H. Moukoudi, D. Vida e E. Hajsafi; D. Szymanski, R. Pereyra e O. Pineda; N. Eliasson, A. Koïta e F. Pierrot. Técnico: Matías Almeyda.

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