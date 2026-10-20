Stuttgart x Atlético de Madrid: onde assistir, horário e escalações

Stuttgart e Atlético de Madrid se enfrentam nesta terça-feira (20), às 16h (horário de Brasília), na MHPArena, em Stuttgart. O confronto é válido pela 3ª rodada da primeira fase da UEFA Champions League 2026/27 e marca um duelo importante para as pretensões de ambas as equipes na tabela continental. O Lance! acompanha a partida em tempo real. ➡️ Cique para assistir na HBO MAX com UOL PLAY

Ficha do jogo STU ATM Campeonato Liga dos Campeões da UEFA 2026/2027 Data e Hora 20/10/2026, 16:00 Local MHPArena - Stuttgart Árbitro Onde assistir

Como chegam Stuttgart e Atlético de Madrid para a partida?

O Stuttgart chega para a partida buscando recuperação após tropeçar fora de casa diante do Hamburgo na Bundesliga. No entanto, a equipe alemã vive momento positivo no torneio europeu, em que vem de uma vitória convincente por 3 a 0 sobre o Slovan Bratislava. Sob o comando do técnico Sebastian Hoeneß, os donos da casa apostam na força da torcida na MHPArena e no trio ofensivo com Deniz Undav, Jamie Leweling e Ermedin Demirović para superar a defesa adversária.

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Já o Atlético de Madrid desembarca em solo alemão, embalado por uma sequência de três vitórias consecutivas na temporada. O time comandado por Diego Simeone vem de triunfos contra Espanyol e Alavés pela La Liga, além de uma vitória por 2 a 0 sobre o Manchester United pela própria Champions League. Conhecido pela solidez defensiva sob a liderança do goleiro Jan Oblak, o Colchonero tenta fazer valer sua experiência europeia para somar pontos fora de casa.

✅ Ficha do jogo: Stuttgart x Atlético de Madrid

Competição: Champions League 2026/27 (3ª rodada - Fase de liga)

📅 Data: terça-feira, 20 de outubro de 2026

⏰ Horário: 16h00 (de Brasília)

📍 Local: MHPArena, Stuttgart (Alemanha)

📺 Onde assistir: Max (streaming)

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📋 Prováveis Escalações

STUTTGART: D. Seimen; J. Vagnoman, F. Jeltsch, J. Chabot e R. Hendriks; A. Karazor, A. Stiller e B. El Khannouss; D. Undav, J. Leweling e E. Demirović. Técnico: Sebastian Hoeneß.

ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Nahuel Molina, Cristian Romero, Dávid Hancko e Dani Martínez; Marcos Llorente, Rodrigo De Paul, Koke e Samuel Lino; Antoine Griezmann e Julián Álvarez. Técnico: Diego Simeone.

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