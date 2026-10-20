Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Stuttgart x Atlético de Madrid: onde assistir, horário e escalações

Na MHPArena, Stuttgart e Atlético de Madrid duelam pela 3ª rodada da Champions

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
20/10/2026 07:00
Favorite o Lance! no Google
Liga dos Campeões da UEFA 2026/2027 - Stuttgart x Atlético de Madrid
Onde assistir ao vivo a partida entre Stuttgart e Atlético de Madrid pela Champions League 2026/27 (Arte / Lance!)

Stuttgart e Atlético de Madrid se enfrentam nesta terça-feira (20), às 16h (horário de Brasília), na MHPArena, em Stuttgart. O confronto é válido pela 3ª rodada da primeira fase da UEFA Champions League 2026/27 e marca um duelo importante para as pretensões de ambas as equipes na tabela continental. O Lance! acompanha a partida em tempo real. ➡️ Cique para assistir na HBO MAX com UOL PLAY

Ficha do jogo

STU
ATM
Campeonato
Liga dos Campeões da UEFA 2026/2027
Data e Hora
20/10/2026, 16:00
Local
MHPArena - Stuttgart
Árbitro
Onde assistir

Como chegam Stuttgart e Atlético de Madrid para a partida?

O Stuttgart chega para a partida buscando recuperação após tropeçar fora de casa diante do Hamburgo na Bundesliga. No entanto, a equipe alemã vive momento positivo no torneio europeu, em que vem de uma vitória convincente por 3 a 0 sobre o Slovan Bratislava. Sob o comando do técnico Sebastian Hoeneß, os donos da casa apostam na força da torcida na MHPArena e no trio ofensivo com Deniz Undav, Jamie Leweling e Ermedin Demirović para superar a defesa adversária.

continua após a publicidade

Já o Atlético de Madrid desembarca em solo alemão, embalado por uma sequência de três vitórias consecutivas na temporada. O time comandado por Diego Simeone vem de triunfos contra Espanyol e Alavés pela La Liga, além de uma vitória por 2 a 0 sobre o Manchester United pela própria Champions League. Conhecido pela solidez defensiva sob a liderança do goleiro Jan Oblak, o Colchonero tenta fazer valer sua experiência europeia para somar pontos fora de casa.

Ficha do jogo: Stuttgart x Atlético de Madrid
Competição: Champions League 2026/27 (3ª rodada - Fase de liga)
📅 Data: terça-feira, 20 de outubro de 2026
Horário: 16h00 (de Brasília)
📍 Local: MHPArena, Stuttgart (Alemanha)
📺 Onde assistir: Max (streaming)

continua após a publicidade

📋 Prováveis Escalações

STUTTGART: D. Seimen; J. Vagnoman, F. Jeltsch, J. Chabot e R. Hendriks; A. Karazor, A. Stiller e B. El Khannouss; D. Undav, J. Leweling e E. Demirović. Técnico: Sebastian Hoeneß.

ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Nahuel Molina, Cristian Romero, Dávid Hancko e Dani Martínez; Marcos Llorente, Rodrigo De Paul, Koke e Samuel Lino; Antoine Griezmann e Julián Álvarez. Técnico: Diego Simeone.

continua após a publicidade
Liga dos Campeões da UEFA 2026/2027 - Stuttgart x Atlético de Madrid
Onde assistir ao vivo a partida entre Stuttgart e Atlético de Madrid pela Champions League 2026/27 (Arte / Lance!)
Tudo sobre
Sugerida para você!
Liga dos Campeões da UEFA 2026/2027 - Liverpool x Villarreal

Onde Assistir

Liverpool x Villarreal: onde assistir, horário e escalações

Há 9 minutos
Liga dos Campeões da UEFA 2026/2027 - Manchester City x AEK

Onde Assistir

Manchester City x AEK: onde assistir, horário e escalações

Há 9 minutos
Liga 2026/2027 - Al Nasr Riyadh x NEOM

Onde Assistir

Al Nassr x NEOM: onde assistir, horário e escalações

Há 9 minutos
LeBron James usará a camisa número 23 no 76ers (Foto: Reprodução / Sixers)

Onde Assistir

Estreia de LeBron James: onde assistir a Knicks x 76ers

Há 12 horas
Rebeca Andrade no final do salto no Mundial de Ginástica Artística

Mais Esportes

Flavinha e Rebeca Andrade lideram aparelhos no Mundial de Ginástica; veja notas

Há 14 horas
Copa Sul-Americana 2026 - Vasco x Boca Juniors

Onde Assistir

Vasco x Boca Juniors: onde assistir, horário e escalações

Há 15 horas
Mais LANCE!
Clarence Seedorf (à esquerda) com a equipe técnica do Corinthians durante o treino.

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir – segunda-feira (19/10)

Brasileirão Série A 2026 - Corinthians x Vitória

Corinthians x Vitória: onde assistir, horário e escalações

Premier League 2026/2027 - Leeds United x Manchester United

Leeds United x Manchester United: onde assistir, horário e escalações

Danilo e abraçado por Pedro ao fazer o primeiro gol do Flamengo sobre o Santos

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (18/10/2026)

Brasileirão Série B 2026 - Goiás x Náutico

Goiás x Náutico: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Juventus II x Renate

Juventus II x Renate: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Giana Erminio x Union Brescia

Giana Erminio x Union Brescia: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Dolomiti Bellunesi x Trento

Dolomiti Bellunesi x Trento: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Cittadella x Arzignano Valchiampo

Cittadella x Arzignano Valchiampo: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Giugliano x Foggia

Giugliano x Foggia: onde assistir, horário e escalações

Brasileirão Série A 2026 - Fluminense x Santos

Fluminense x Santos: onde assistir, horário e escalações

Bahia x Flamengo, Campeonato Brasileiro 2026, Arena Fonte Nova

Bahia x Flamengo: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão

Ligue 1 2026/2027 - Lorient x Monaco

Lorient x Monaco: onde assistir, horário e escalações