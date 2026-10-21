Real Madrid x RB Leipzig: onde assistir, horário e escalações
Real Madrid x RB Leipzig: pela 3ª rodada da Liga dos Campeões da UEFA.
O Real Madrid recebe o RB Leipzig nesta quarta-feira (21), às 16h (de Brasília), no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, na Espanha, pela terceira rodada da Uefa Champions League. Embalados pela vitória por 4 a 1 sobre o Sevilla, os espanhóis buscam manter os 100% de aproveitamento no torneio. Já os alemães tentam se recuperar após sofrerem uma goleada por 6 a 1 para o Bayern de Munique. A partida terá transmissão da TNT, na TV fechada, e do HBO Max, no streaming. Clique para assistir na HBO MAX com UOL PLAY.
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Ficha do jogo
Como chegam as equipes
O Real Madrid chega ao confronto após vencer o Sevilla por 4 a 1 pelo Campeonato Espanhol. Na Champions League, os merengues somam seis pontos e tentam conquistar a terceira vitória consecutiva para manter o aproveitamento perfeito na competição.
O técnico José Mourinho conta com o retorno de Vinicius Júnior, que cumpriu suspensão no Campeonato Espanhol. Valverde também aparece como opção para ganhar espaço no meio-campo, enquanto Diomande pode permanecer no ataque ao lado do brasileiro e de Kylian Mbappé.
O RB Leipzig, por sua vez, tenta se recuperar da goleada por 6 a 1 sofrida diante do Bayern de Munique no último fim de semana. A equipe ocupa a sétima colocação do Campeonato Alemão, com nove pontos. Na Champions League, soma três pontos e busca um resultado positivo para continuar próximo dos primeiros colocados.
O técnico Martín Demichelis pretende manter a confiança no elenco após o resultado negativo e deve apostar na base da equipe para tentar surpreender o Real Madrid fora de casa.
Ficha técnica
REAL MADRID 🆚 RB LEIPZIG
🏆 Competição: Uefa Champions League — 3ª rodada
📆 Data e horário: quarta-feira, 21 de outubro de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Santiago Bernabéu, Madri, Espanha
📺 Transmissão: TNT e HBO Max
Prováveis escalações
⚪ REAL MADRID (Técnico: José Mourinho)
Courtois; Dumfries, Konaté, Rüdiger e Cucurella; Valverde, Tchouaméni, Valverde e Jude Bellingham; Vinicius Júnior, Kylian Mbappé e Diomande.
🔴⚪ RB LEIPZIG (Técnico: Martín Demichelis)
Maarten Vandevoordt; Ridle Baku, Willi Orbán, Castello Lukeba e David Raum; Neil El Aynaoui, Ezechiel Banzuzi, Brajan Gruda, Christopher Nkunku e Antonio Nusa; Rômulo.
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