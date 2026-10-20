PSG x Barcelona: onde assistir, horário e escalações
No Parc des Princes, PSG e Barcelona duelam em grande fase na Champions
PSG e Barcelona se enfrentam nesta terça-feira (20), às 16h (horário de Brasília), no Estádio Parc des Princes, em Paris. O superconfronto é válido pela 3ª rodada da primeira fase da Champions League 2026/27 e coloca frente a frente duas das equipes em melhor momento no futebol europeu. O Lance! acompanha a partida em tempo real. ➡️ Cique para assistir na HBO MAX com UOL PLAY
Ficha do jogo
Como chegam PSG e Barcelona para a partida?
O PSG chega para o clássico ostentando uma grande sequência de resultados positivos. A equipe comandada pelo técnico Luis Enrique vem de uma vitória sólida por 3 a 1 sobre o Strasbourg na Ligue 1, além do impressionante triunfo por 4 a 2 diante do Manchester City fora de casa pela última rodada da Champions. Contando com o apoio de sua torcida em Paris, os donos da casa apostam na velocidade do setor ofensivo com Khvicha Kvaratskhelia, Akliouche e Ferran Torres para garantir mais três pontos na competição continental.
Já o Barcelona desembarca na França embalado por atuações avassaladoras no ataque. O time dirigido por Hansi Flick vem de uma goleada por 5 a 2 sobre o Betis pela La Liga e uma vitória convincente por 4 a 1 contra o Galatasaray fora de casa na Champions League. Liderado pelo jovem prodígio Lamine Yamal e com o reforço ofensivo de Gabriel Jesus e Karim Adeyemi, a equipe culé promete impor um ritmo intenso longe de seus domínios para tentar isolar-se no topo da tabela.
✅ Ficha do jogo: Paris Saint-Germain x Barcelona
Competição: Champions League 2026/27 (3ª rodada - Fase de liga)
📅 Data: terça-feira, 20 de outubro de 2026
⏰ Horário: 16h00 (de Brasília)
📍 Local: Parc des Princes, Paris (França)
📺 Onde assistir: SBT (TV aberta), TNT (TV fechada) e Max (streaming)
📋 Prováveis Escalações
PARIS SAINT-GERMAIN: Matvei Safonov; Lucas Beraldo, Illia Zabarnyi, Lucas Hernández e Lucas Digne; João Neves, Warren Zaïre-Emery e Dro Fernández; Maghnes Akliouche, Khvicha Kvaratskhelia e Ferran Torres. Técnico: Luis Enrique.
BARCELONA: Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín e Xavi Espart; Rodri, Pedri e Fermín López; Lamine Yamal, Karim Adeyemi e Gabriel Jesus. Técnico: Hansi Flick.
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