Spennymoor Town x Chester: onde assistir, horário e escalações
Spennymoor Town x Chester: pela Classificatória da 3ª rodada da FA Cup.
PorRedação Lance!•Rio de Janeiro (RJ)
02/10/2026 04:22
Spennymoor Town e Chester se enfrentam nesta 3 de outubro, às 11h no The Brewery Field, pela Classificatória da 3ª rodada da FA Cup 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Spennymoor Town vem de vitória por 4 a 0 diante do Emley AFC, fora de casa, pela 2ª rodada classificatória da FA Cup 2026/2027.
FICHA do confronto
Competição: FA Cup 2026/2027
Data e horário: 3 de Outubro de 2026, às 11h
Local: The Brewery Field, Spennymoor, County Durham
Fase: Classificatória da 3ª rodada
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O Chester vem de vitória por 2 a 1 contra o Lower Breck, fora de casa, pela 2ª rodada classificatória da FA Cup 2026/2027.
Onde assistir
- Competição: FA Cup (Classificatória da 3ª rodada)
- 📅 Data: 3 de Outubro de 2026
- ⏰ Horário: 11h (de Brasília)
- 📍 Local: The Brewery Field, Spennymoor, County Durham
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
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