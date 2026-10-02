Spennymoor Town x Chester: onde assistir, horário e escalações

Spennymoor Town e Chester se enfrentam nesta 3 de outubro, às 11h no The Brewery Field, pela Classificatória da 3ª rodada da FA Cup 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Spennymoor Town vem de vitória por 4 a 0 diante do Emley AFC, fora de casa, pela 2ª rodada classificatória da FA Cup 2026/2027.

FICHA do confronto

Competição: FA Cup 2026/2027

Data e horário: 3 de Outubro de 2026, às 11h

Local: The Brewery Field, Spennymoor, County Durham

Fase: Classificatória da 3ª rodada

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O Chester vem de vitória por 2 a 1 contra o Lower Breck, fora de casa, pela 2ª rodada classificatória da FA Cup 2026/2027.

Onde assistir