Sorrento x Casarano: onde assistir, horário e escalações
Sorrento x Casarano: pela 8ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Sorrento e Casarano se enfrentam no dia 3 de outubro, às 9h30, no Stadio Comunale Donato Curcio, pela 8ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Sorrento vem de derrota por 2 a 0 para o Foggia, fora de casa, pela Serie C1, em 27 de setembro. Antes, perdeu em casa para o Bari por 2 a 1 e venceu o Cavese 1919 por 3 a 2, fora de casa.
FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 3 de outubro de 2026, às 9h30
Local: Stadio Comunale Donato Curcio, Picerno
Rodada: 8
Fase: Girone C
Casarano vem de derrota em casa por 1 a 0 para o Monopoli, empate fora de casa por 1 a 1 contra o Savoia e vitória em casa por 1 a 0 sobre o Audace Cerignola, todos pela Serie C1.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone C)
- 📅 Data: 3 de outubro de 2026
- ⏰ Horário: 9h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Comunale Donato Curcio, Picerno
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Sorrento
Técnico: V. Maiuri
S. Harrasser; C. Loreto, R. Cargnelutti, A. Viscardi e S. Paglino; L. Crecco, S. Cangianiello e L. Capezzi; M. Cuccurullo, E. Starita e A. Bolzán.
Casarano
Técnico: V. Di Bari
A. Farroni; F. Giraudo, M. Mercadante, E. Matino e P. Ciotti; G. Logoluso, L. Versienti e B. Knezović; V. Ferrara, C. Cuzzarella e C. Chiricò.
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