Flamengo x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalações da partida pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam na noite desta segunda-feira
Flamengo e Atlético-MG se enfrentam na noite desta segunda-feira (26), às 20h (de Brasília), pela 32ª rodada do Brasileirão. A partida no Maracanã, no Rio de Janeiro, contará com a transmissão do Premiere. ➡️ Clique aqui para assistir no Premiere.
Na disputa pelo título do Brasileirão com o Palmeiras, o Flamengo soma 67 pontos. Já o Atlético-MG, que busca se aproximar do pelotão de cima da tabela, tem 50.
Ficha do jogo
Atropelo rubro-negro no jogo de ida
No primeiro turno do Brasileirão, o Flamengo venceu o Atlético-MG por 4 a 0, na Arena MRV, com dois gols de Pedro, além de tentos de Plata e Arrascaeta.
Como chega o Flamengo
O Flamengo chega pressionado para a partida. Afinal, no meio da semana, foi eliminado da Libertadores e, agora, tem apenas o Brasileirão no calendário. Para o confronto no Maracanã, o técnico Leonardo Jardim não contará com Danilo, que se recupera de fraturas no rosto. Já Evertton Araújo, que vem realizando trabalho de transição, é dúvida.
Como chega o Atlético-MG
Diferentemente do time mandante, o Atlético-MG chega em alta. A equipe garantiu vaga na final da Sul-Americana e também está nas semifinais da Copa do Brasil. Para a partida desta segunda-feira, o técnico Eduardo Domínguez poderá contar com o goleiro Everson, liberado nos últimos dias para treinar com o elenco após se recuperar de uma fratura no pé esquerdo.
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✅ FICHA TÉCNICA
Flamengo 🆚 Atlético-MG
🏆 Brasileirão - 32ª rodada
📆 Data e horário: segunda-feira, 26 de outubro de 2026, 20h (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
👁️ Onde assistir: Premiere e SporTV.
O Lance! acompanha a partida em tempo real.
🟨 Arbitragem
🕴️ Arbitragem: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)
🚩 Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Michael Stanislau (RS)
📺 VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)
⚽ Prováveis escalações
🔴⚫ Flamengo (Técnico: Leonardo Jardim)
Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Paquetá; Plata (Carrascal), Bruno Henrique (Pedro) e Samuel Lino.
⚫⚪ Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Everson (Gabriel Delfim); Alan Franco, Vitão, Lyanco e Renan Lodi; Castaño, Maycon e Victor Hugo; Bernard, Reinier e Cuello.
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