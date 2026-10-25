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Flamengo x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalações da partida pelo Brasileirão

Equipes se enfrentam na noite desta segunda-feira

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
25/10/2026 08:00
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Flamengo e Atlético-MG se enfrentam na noite desta segunda-feira (26), às 20h (de Brasília), pela 32ª rodada do Brasileirão. A partida no Maracanã, no Rio de Janeiro, contará com a transmissão do Premiere. ➡️ Clique aqui para assistir no Premiere.

Na disputa pelo título do Brasileirão com o Palmeiras, o Flamengo soma 67 pontos. Já o Atlético-MG, que busca se aproximar do pelotão de cima da tabela, tem 50.

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Ficha do jogo

Escudo do Flamengo
FLA
atletico-mineiro-logo-escudo
ATM
Brasileirão
32ª rodada
Data e Hora
segunda-feira, 26 de outubro de 2026, 20h (de Brasília)
Local
Maracanã, Rio de Janeiro
Árbitro
Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)
Assistentes
Maira Mastella Moreira (RS) e Michael Stanislau (RS)
Var
Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)
Onde assistir

Atropelo rubro-negro no jogo de ida

No primeiro turno do Brasileirão, o Flamengo venceu o Atlético-MG por 4 a 0, na Arena MRV, com dois gols de Pedro, além de tentos de Plata e Arrascaeta.

Arrascaeta Flamengo Atlético-MG
Arrascaeta comemora gol pelo Flamengo diante do Atlético-MG (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Como chega o Flamengo

O Flamengo chega pressionado para a partida. Afinal, no meio da semana, foi eliminado da Libertadores e, agora, tem apenas o Brasileirão no calendário. Para o confronto no Maracanã, o técnico Leonardo Jardim não contará com Danilo, que se recupera de fraturas no rosto. Já Evertton Araújo, que vem realizando trabalho de transição, é dúvida.

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Como chega o Atlético-MG

Diferentemente do time mandante, o Atlético-MG chega em alta. A equipe garantiu vaga na final da Sul-Americana e também está nas semifinais da Copa do Brasil. Para a partida desta segunda-feira, o técnico Eduardo Domínguez poderá contar com o goleiro Everson, liberado nos últimos dias para treinar com o elenco após se recuperar de uma fratura no pé esquerdo.

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✅ FICHA TÉCNICA

Flamengo 🆚 Atlético-MG
🏆 Brasileirão - 32ª rodada
📆 Data e horário: segunda-feira, 26 de outubro de 2026, 20h (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
👁️ Onde assistir: Premiere e SporTV.

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Lance! acompanha a partida em tempo real.

🟨 Arbitragem

🕴️ Arbitragem: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)
🚩 Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Michael Stanislau (RS)
📺 VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

⚽ Prováveis escalações

🔴⚫ Flamengo (Técnico: Leonardo Jardim)
Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Paquetá; Plata (Carrascal), Bruno Henrique (Pedro) e Samuel Lino.

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⚫⚪ Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Everson (Gabriel Delfim); Alan Franco, Vitão, Lyanco e Renan Lodi; Castaño, Maycon e Victor Hugo; Bernard, Reinier e Cuello.

📲 Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

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