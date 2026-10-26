Internazionale II x Scafatese: onde assistir, horário e escalações
Internazionale II x Scafatese: pela 8ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Internazionale II e Scafatese se enfrentam nesta terça-feira (27), às 10h30 (horário de Brasília), no Stadio Comunale Ernesto Breda, em Sesto San Giovanni, pela 8ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o Internazionale II empatou com o Sorrento por 1 a 1, pela Serie C1 2026/2027. Já o Scafatese venceu o Barletta por 1 a 0, também pela Serie C1 2026/2027.
Na tabela de classificação, o Internazionale II ocupa a 8ª colocação, enquanto o Scafatese está em posição próxima; ambos competem no Girone C da Serie C1 2026/2027.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone C)
- 📅 Data: 27 de Outubro de 2026
- ⏰ Horário: 10h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Comunale Ernesto Breda, Sesto San Giovanni
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 27 de Outubro de 2026, às 10h30
Local: Stadio Comunale Ernesto Breda, Sesto San Giovanni
Rodada: 8
Fase: Girone C
Escalações prováveis
Internazionale II
Técnico: S. Vecchi
R. Melgrati; L. Tosto, G. Prestia, M. Aidoo e M. Marello; T. Avitabile, L. Bovo e I. Kaczmarski; M. Mancuso, J. Żuberek e M. Lavelli.
Scafatese
Técnico: M. Facciolo
F. Forte; A. Ferrara, M. Scognamiglio, L. Bacchetti e V. Guerra; F. Proia, A. Esposito e J. Brunet; C. Palmieri, E. Volpicelli e M. Emmausso.
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