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Picerno x Salernitana: onde assistir, horário e escalações

Picerno x Salernitana: pela 11ª rodada da Serie C1 2026/2027.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
25/10/2026 04:01
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Serie C1 2026/2027 - Picerno x Salernitana
Onde assistir ao vivo a partida entre Picerno e Salernitana pelo Serie C1 2026/2027 (Arte / Lance!)

Picerno e Salernitana se enfrentam nesta segunda-feira (26), às 16h30 (horário de Brasília), no Stadio Comunale Donato Curcio, em Picerno, pela 11ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último confronto, o Picerno foi derrotado pelo Barletta por 1 a 0, pela Serie C1. Já a Salernitana empatou com o Scafatese por 2 a 2, também pela Serie C1. Pelo torneio principal, a equipe da Salernitana vem de empate em Casarano, 0 x 0 Salernitana.

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Na tabela de classificação, o Picerno ocupa a 11ª colocação, enquanto a Salernitana está em 9º lugar na Serie C1 2026/2027.

Onde assistir

  • Competição: Serie C1 (Girone C)
  • 📅 Data: 26 de Outubro de 2026
  • ⏰ Horário: 16h30 (de Brasília)
  • 📍 Local: Stadio Comunale Donato Curcio, Picerno
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 26 de Outubro de 2026, às 16h30
Local: Stadio Comunale Donato Curcio, Picerno
Rodada: 11
Fase: Girone C

Escalações prováveis

Picerno
Técnico: C. De Luca
R. Marcone; F. Rillo, A. Bassoli, G. Bellodi e A. Gemignani; P. Virgilio, S. Maselli e S. Bianchi; E. Esposito, Leo Abreu e M. Kanoute.

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Salernitana
Técnico: S. Cosmi
C. Galeotti; A. Anastasio, D. Celiento, S. Pieraccini e L. Villa; M. Llano, M. Vitale e K. de Boer; Muhamed Djamanca, E. D'Ursi e F. Lescano.

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