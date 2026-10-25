Picerno x Salernitana: onde assistir, horário e escalações
Picerno x Salernitana: pela 11ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Picerno e Salernitana se enfrentam nesta segunda-feira (26), às 16h30 (horário de Brasília), no Stadio Comunale Donato Curcio, em Picerno, pela 11ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o Picerno foi derrotado pelo Barletta por 1 a 0, pela Serie C1. Já a Salernitana empatou com o Scafatese por 2 a 2, também pela Serie C1. Pelo torneio principal, a equipe da Salernitana vem de empate em Casarano, 0 x 0 Salernitana.
Na tabela de classificação, o Picerno ocupa a 11ª colocação, enquanto a Salernitana está em 9º lugar na Serie C1 2026/2027.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone C)
- 📅 Data: 26 de Outubro de 2026
- ⏰ Horário: 16h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Comunale Donato Curcio, Picerno
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 26 de Outubro de 2026, às 16h30
Local: Stadio Comunale Donato Curcio, Picerno
Rodada: 11
Fase: Girone C
Escalações prováveis
Picerno
Técnico: C. De Luca
R. Marcone; F. Rillo, A. Bassoli, G. Bellodi e A. Gemignani; P. Virgilio, S. Maselli e S. Bianchi; E. Esposito, Leo Abreu e M. Kanoute.
Salernitana
Técnico: S. Cosmi
C. Galeotti; A. Anastasio, D. Celiento, S. Pieraccini e L. Villa; M. Llano, M. Vitale e K. de Boer; Muhamed Djamanca, E. D'Ursi e F. Lescano.
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