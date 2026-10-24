Lecce x Juventus: onde assistir, horário e escalações
Times se enfrentam pela 8ª rodada da Serie A TIM 2026/2027
Lecce e Juventus se enfrentam neste domingo (25), às 14h (horário de Brasília), no Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare, em Lecce, pela 8ª rodada da Serie A TIM 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o Lecce venceu o Udinese por 3 a 0 fora de casa, pela Serie A TIM. Já a Juventus empatou com o Rennes por 2 a 2 em casa, pela Liga Europa, e perdeu para a Lazio por 3 a 0 em casa, pela Serie A TIM.
Onde assistir Lecce x Juventus
- Competição: Serie A TIM (Temporada regular)
- 📅 Data: 25 de Outubro de 2026
- ⏰ Horário: 14h (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare, Lecce
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Lecce
Técnico: E. Di Francesco
W. Falcone; A. Gallo, Tiago Gabriel, Kialonda Gaspar e Danilo Veiga; Y. Maleh, O. Ngom e L. Coulibaly; A. Fatah, W. Geubbels e K. N'Dri.
Juventus
Técnico: L. Spalletti
G. Vicario; L. Kelly, Bremer, F. Gatti e A. Cambiaso; Z. Çelik, T. Koopmeiners e Douglas Luiz; W. McKennie, N. Woltemade e R. Kolo Muani.
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