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Internazionale x Fiorentina: onde assistir, horário e escalações

Internazionale x Fiorentina: pela 8ª rodada da Serie A TIM 2026/2027.

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
24/10/2026 21:30
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Serie A TIM 2026/2027 - Internazionale x Fiorentina
Onde assistir ao vivo a partida entre Internazionale e Fiorentina pelo Serie A TIM 2026/2027 (Arte / Lance!)

A Internazionale recebe a Fiorentina neste domingo (25), às 08h30 (de Brasília), no Stadio Giuseppe Meazza (San Siro), pela rodada do Campeonato Italiano. O time de Milão chega embalado pela vitória por 1 a 0 sobre o Shakhtar Donetsk na Liga dos Campeões da UEFA e busca manter a excelente fase no torneio nacional. A partida terá transmissão do Disney + e ESPN.

O duelo coloca frente a frente os dois extremos da tabela da Serie A TIM. A Inter lidera a competição isoladamente com 19 pontos, impulsionada pelo seu ataque eficiente, enquanto a Fiorentina vive momento delicado na antepenúltima colocação (18ª), com apenas quatro pontos, e tenta se reabilitar após a derrota por 3 a 1 para o Como 1907 na rodada passada.

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Luís Henrique em ação pela Inter de Milão
Luís Henrique em ação pela Inter de Milão (Foto: Reprodução / Instagram Luís Henrique)

Como chegam as equipes

As duas equipes voltam a se cruzar após o empate por 1 a 1 no último encontro. No retrospecto geral do confronto, a Inter leva ampla vantagem: são 80 vitórias contra 51 da Fiorentina em 190 partidas — um domínio que se repete no histórico da Liga Italiana, com 74 triunfos nerazzurri, 56 empates e 46 vitórias da Viola em 176 jogos. Jogando no Giuseppe Meazza, a força do time da casa é ainda mais evidente, com 55 vitórias em 94 duelos contra 18 dos visitantes.

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A Internazionale aposta em uma sequência altamente positiva para se consolidar na ponta da tabela, vindo de duas vitórias consecutivas e dez jogos seguidos balançando as redes. Atuando em seus domínios, a equipe sofreu apenas uma derrota nos últimos seis compromissos. Para a partida, o técnico Cristian Chivu — invicto contra o rival no comando técnico (uma vitória e dois empates em três jogos) — precisará lidar com os desfalques de Lautaro Martínez (lesão nos isquiotibiais), Benjamin Pavard (dor adutora) e Curtis Jones (lesão adutora).

A Fiorentina tenta quebrar um incômodo momento de instabilidade, acumulando três jogos sem vencer e duas derrotas consecutivas. Apesar de o ataque manter a regularidade marcando gols há seis partidas seguidas, a defesa tem sido o grande problema, vazada em todos os últimos três jogos, inclusive nas apresentações fora de casa. O comandante Paolo Vanoli busca sua primeira vitória contra o rival (um empate e duas derrotas em três jogos) e não poderá contar com Luca Ranieri (lesão no pé) e Arthur Atta (reação ao estresse ósseo).

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Onde assistir a Internazionale x Fiorentina

  1. Competição: Serie A TIM
  2. 📅 Data: 25 de Outubro de 2026
  3. ⏰ Horário: 8h30 (de Brasília)
  4. 📍 Local: Stadio Giuseppe Meazza, Milano
  5. Onde assistir: Disney + e ESPN
  6. Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Ficha do jogo

Inter de Milão-escudo-onde-assistir
INT
Fiorentina - Escudo
FIO
8ª rodada
Campeonato Italiano
Data e Hora
25/10/2026, 08:30
Local
Stadio Giuseppe Meazza, Milano
Árbitro
Onde assistir
Não definido

Escalações prováveis

Internazionale
Técnico: C. Chivu
Josep Martínez; Carlos Augusto, Y. Bisseck, M. Akanji e F. Dimarco; D. Spence, P. Sučić e H. Çalhanoğlu; N. Barella, M. Thuram e A. Bonny.

Fiorentina
Técnico: P. Vanoli
David de Gea; Viery, M. Pongračić, R. Drăgușin e Álex Jiménez; N. Fagioli, C. Ndour e Pote; A. Njie, F. Mastantuono e M. Pellegrino.

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