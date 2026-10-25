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Crotone x Casarano: onde assistir, horário e escalações

Crotone x Casarano: pela 11ª rodada da Serie C1 2026/2027.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
25/10/2026 04:01
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Serie C1 2026/2027 - Crotone x Casarano
Onde assistir ao vivo a partida entre Crotone e Casarano pelo Serie C1 2026/2027 (Arte / Lance!)

Crotone e Casarano se enfrentam nesta segunda-feira (26), às 16h30 (horário de Brasília), no Stadio Ezio Scida, em Crotone, pela 11ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último confronto, o Crotone empatou com o Bari por 0 a 0, pela Serie C1 2026/2027. Já o Casarano foi derrotado pelo Cavese 1919 por 5 a 2, também pela Serie C1 2026/2027.

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Onde assistir

  • Competição: Serie C1 (Girone C)
  • 📅 Data: 26 de outubro de 2026
  • ⏰ Horário: 16h30 (de Brasília)
  • 📍 Local: Stadio Ezio Scida, Crotone
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 26 de outubro de 2026, às 16h30
Local: Stadio Ezio Scida, Crotone
Rodada: 11
Fase: Girone C

Escalações prováveis

Crotone
Técnico: L. Greco
D. Merelli; F. Groppelli, G. Tanco, N. Armini e A. Veltri; F. Grosso, Iker Torres e Pedro Rodríguez; K. Barcella, M. Zunno e A. Musso.

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Casarano
Técnico: V. Di Bari
A. Farroni; M. Mercadante, E. Matino, M. Obleac e P. Ciotti; G. Logoluso, R. Maiello e N. Zanellato; F. Palumbo, F. Grandolfo e C. Chiricò.

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