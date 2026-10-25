Crotone x Casarano: onde assistir, horário e escalações
Crotone x Casarano: pela 11ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Crotone e Casarano se enfrentam nesta segunda-feira (26), às 16h30 (horário de Brasília), no Stadio Ezio Scida, em Crotone, pela 11ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o Crotone empatou com o Bari por 0 a 0, pela Serie C1 2026/2027. Já o Casarano foi derrotado pelo Cavese 1919 por 5 a 2, também pela Serie C1 2026/2027.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone C)
- 📅 Data: 26 de outubro de 2026
- ⏰ Horário: 16h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Ezio Scida, Crotone
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 26 de outubro de 2026, às 16h30
Local: Stadio Ezio Scida, Crotone
Rodada: 11
Fase: Girone C
Escalações prováveis
Crotone
Técnico: L. Greco
D. Merelli; F. Groppelli, G. Tanco, N. Armini e A. Veltri; F. Grosso, Iker Torres e Pedro Rodríguez; K. Barcella, M. Zunno e A. Musso.
Casarano
Técnico: V. Di Bari
A. Farroni; M. Mercadante, E. Matino, M. Obleac e P. Ciotti; G. Logoluso, R. Maiello e N. Zanellato; F. Palumbo, F. Grandolfo e C. Chiricò.
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