Juventude x Náutico: onde assistir, horário e escalações
Juventude x Náutico: pela 35ª rodada do Brasileirão Série B 2026.
Juventude e Náutico se enfrentam nesta segunda-feira (26), às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 35ª rodada da Série B do Brasileirão Série B 2026. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o Juventude empatou com o Ceará por 2 a 2, pela Série B, em 17 de outubro. Já o Náutico empatou com o Goiás por 0 a 0, também pela Série B, em 19 de outubro.
Onde assistir
- Competição: Série B (temporada regular)
- 📅 Data: 26 de outubro de 2026
- ⏰ Horário: 20h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Série B 2026
Data e horário: 26 de outubro de 2026, às 20h30
Local: Estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul
Rodada: 35
Fase: temporada regular
Escalações prováveis
Juventude
Técnico: Maurício Barbieri
Jandrei; Marcos Paulo, Gabriel Pinheiro, Rodrigo Sam e Diogo Barbosa; Aderlan, Gabriel Pires e Raí Silva; Marcos Paulo MP, Juan Christian e Fábio Lima.
Náutico
Técnico: Bruno Pivetti
G. Guruceaga; Ryan Carlos, Igor Fernandes, Betão e Reginaldo; Luiz Felipe, Wenderson e B. Borasi; Derek, Vinícius e Paulo Sérgio.
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