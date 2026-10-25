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Juventude x Náutico: onde assistir, horário e escalações

Juventude x Náutico: pela 35ª rodada do Brasileirão Série B 2026.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
25/10/2026 04:31
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Brasileirão Série B 2026 - Juventude x Náutico
Onde assistir ao vivo a partida entre Juventude e Náutico pelo Brasileirão Série B 2026 (Arte / Lance!)

Juventude e Náutico se enfrentam nesta segunda-feira (26), às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 35ª rodada da Série B do Brasileirão Série B 2026. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último confronto, o Juventude empatou com o Ceará por 2 a 2, pela Série B, em 17 de outubro. Já o Náutico empatou com o Goiás por 0 a 0, também pela Série B, em 19 de outubro.

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Onde assistir

  • Competição: Série B (temporada regular)
  • 📅 Data: 26 de outubro de 2026
  • ⏰ Horário: 20h30 (de Brasília)
  • 📍 Local: Estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO
Competição: Série B 2026
Data e horário: 26 de outubro de 2026, às 20h30
Local: Estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul
Rodada: 35
Fase: temporada regular

Escalações prováveis

Juventude
Técnico: Maurício Barbieri
Jandrei; Marcos Paulo, Gabriel Pinheiro, Rodrigo Sam e Diogo Barbosa; Aderlan, Gabriel Pires e Raí Silva; Marcos Paulo MP, Juan Christian e Fábio Lima.

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Náutico
Técnico: Bruno Pivetti
G. Guruceaga; Ryan Carlos, Igor Fernandes, Betão e Reginaldo; Luiz Felipe, Wenderson e B. Borasi; Derek, Vinícius e Paulo Sérgio.

Estádio Alfredo Jaconi
Estádio Alfredo Jaconi. Foto: Fernando Alves/Juventude
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