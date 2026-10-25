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Liverpool x Brighton: onde assistir, horário e escalações

Reds, em quinto, tentam superar o Brighton, terceiro colocado

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
25/10/2026 04:25
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Premier League 2026/2027 - Liverpool x Brighton & Hove Albion
Onde assistir ao vivo a partida entre Liverpool e Brighton & Hove Albion pelo Premier League 2026/2027 (Arte / Lance!)

Liverpool e Brighton se enfrentam neste domingo (25), às 11h (horário de Brasília), no Anfield, pela 8ª rodada da Premier League. O confronto terá transmissão da Disney + 📺➡️Clique para assistir no Disney+

Liverpool recebe o Brighton no domingo pela Premier League com transmissão ao vivo no Disney+ a partir das 11h. O jogo acontece no Anfield com os Reds na quinta posição da tabela, com 12 pontos, enquanto os Seagulls ocupam o terceiro lugar, com 16.

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O Brighton chega em melhor forma na competição. Na Premier League 2026/27, o clube soma cinco vitórias, um empate e uma derrota, com 23 gols marcados e apenas cinco sofridos. A média de 3,29 gols esperados por jogo é a mais alta do confronto. Fora de casa, o time de Fabian Hürzeler vem de quatro jogos consecutivos sem perder e registra apenas uma derrota nos últimos seis compromissos como visitante.

O Liverpool, por sua vez, acumula três vitórias, três empates e uma derrota na Premier League. No geral, a equipe vem de três vitórias seguidas e não perde há três jogos. O histórico em casa, no entanto, traz uma ressalva: os Reds sofreram gols nas três últimas partidas disputadas no Anfield.

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Onde assistir - Liverpool x Brighton

  1. Competição: Premier League (Temporada regular)
  2. 📅 Data: 25 de Outubro de 2026
  3. ⏰ Horário: 11h (de Brasília)
  4. 📍 Local: Anfield, Liverpool
  5. 📺 Onde assistir: Disney + 📺➡️Clique para assistir no Disney+
  6. Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Prováveis escalações

Liverpool
Técnico: Andoni Iraola
Alisson Becker; K. Tsimikas, V. van Dijk, J. Jacquet e R. Araujo; A. Mac Allister, T. Nyoni e R. Gravenberch; C. Gakpo, L. Koumas e R. Ngumoha.

Brighton & Hove Albion
Técnico: F. Hürzeler
B. Verbruggen; J. Hadjam, O. Boscagli, M. Svoboda e Costinha; P. Groß, J. Hinshelwood e M. Yalcouyé; M. O'Riley, G. Rutter e I. Osman.

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