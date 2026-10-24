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Como assistir Chapecoense x Fluminense pelo Amazon Prime Video?

A partida do Brasileirão terá transmissão exclusiva do streaming

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
24/10/2026 17:30
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Fluminense x Chapecoense - 26/04/2026
Na partida do 1º turno do Brasileirão entre as equipes, Fluminense venceu por 2 a 1 no Maracanã (Foto: Lucas Merçon / Fluminense F.C.)

Chapecoense e Fluminense se enfrentam neste sábado (24), às 19h30 (de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó (SC), pela 32ª rodada do Brasileirão Série A 2026. A partida terá transmissão exclusiva do streaming Amazon Prime Video. ➡️ Clique para assistir no Prime Video com 30 dias grátis!

Para acompanhar a partida ao vivo, basta acessar o aplicativo ou o site do Prime Video em dispositivos compatíveis, como smart TVs, celulares, tablets, computadores e videogames. A plataforma disponibiliza a transmissão do duelo para seus assinantes.

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Sobre o jogo

Mandante do duelo, a Chape ainda sustenta chances matemáticas de escapar do rebaixamento, embora a missão seja extremamente remota. Do outro lado, o Tricolor, após a eliminação nas semifinais da Libertadores diante do Palmeiras, foca suas forças na consolidação dentro do G-5 para carimbar o passaporte para a próxima edição da competição das Américas.

O time catarinense amarga um jejum de cinco partidas sem vitória, vindo de tropeços em sequência contra Botafogo, Athletico-PR e Vitória. Já o clube das Laranjeiras, que vinha em viés de alta no certame nacional, acabou superado em seus dois compromissos mais recentes, diante de Santos e Flamengo.

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Para assegurar os três pontos longe de seus domínios, o comandante Marcão precisará superar desfalques de peso. Nesta sexta-feira (23), o Departamento Médico confirmou contusões do zagueiro Millán e do volante Martinelli. Além da dupla, o meia-atacante Savarino cumpre suspensão automática, enquanto o zagueiro Thiago Silva deve ser poupado devido ao gramado sintético do estádio.

Marcão orienta jogadores durante Palmeiras x Fluminense
Marcão tenta manter confiança do Fluminense após eliminação na Libertadores (Foto: Miguel Schincariol / AFP)

Mais detalhes de Chapecoense x Fluminense

  • 🏆 Brasileirão - 32ª rodada
  • 📆 Data e horário: sábado, 24 de outubro, às 19h30 (de Brasília)
  • 📍 Local: Arena Condá, Chapecó (SC)
  • 👁️ Onde assistir: Amazon Prime Video
  • 🕴️ Arbitragem: Anderson Daronco
  • 🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos e Andrey Luiz de Freitas
  • 📺 VAR: Vinícius Furlan
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