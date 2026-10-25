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América-MG x Cuiabá-MT: onde assistir, horário e escalações

América-MG x Cuiabá-MT: pela 35ª rodada do Brasileirão Série B 2026.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
25/10/2026 04:31
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Brasileirão Série B 2026 - América-MG x Cuiabá-MT
Onde assistir ao vivo a partida entre América-MG e Cuiabá-MT pelo Brasileirão Série B 2026 (Arte / Lance!)

América-MG e Cuiabá-MT se enfrentam nesta segunda-feira (26), às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Raimundo Sampaio, em Belo Horizonte, pela 35ª rodada da Série B do Brasileirão Série B 2026. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último confronto, o América-MG venceu o Operário-PR por 1 a 0, em casa, pela Série B. Já o Cuiabá-MT foi derrotado pelo Londrina-PR por 1 a 0, fora de casa, também pela Série B.

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Onde assistir

  • Competição: Série B (temporada regular)
  • 📅 Data: 26 de outubro de 2026
  • ⏰ Horário: 19h30 (de Brasília)
  • 📍 Local: Estádio Raimundo Sampaio, Belo Horizonte, Minas Gerais
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO
Competição: Série B 2026
Data e horário: 26 de outubro de 2026, às 19h30
Local: Estádio Raimundo Sampaio, Belo Horizonte, Minas Gerais
Rodada: 35
Fase: temporada regular

Escalações prováveis

América-MG
Técnico: Moacir Júnior
Bruno Brígido; T. Ostchega, L. Sosa, Ricardo Silva e Rafa Barcelos; J. Jiménez, Barreto e Guilherme Parede; M. Segovia, Paulo Victor e Willian Dubgod.

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Cuiabá-MT
Técnico: Eduardo Barros
João Carlos; Vitor Mendes, João Basso, Lorenzo e Igor Inocêncio; Calebe, David Miguel e Raul; Jean Dias, Kauan Cristtyan e Pedro Henrique.

Coelho - Mascote do América-MG
Belo Horizonte, 09/12/2021 – Campeonato Brasileiro da Série A – América x São Paulo – , durante partida entre América e São Paulo válida pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, realizada no Estádio Raimundo Sampaio – Arena Independência nesta quinta-feira (09). Foto: Mourão Panda / AFC
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