América-MG x Cuiabá-MT: onde assistir, horário e escalações
América-MG x Cuiabá-MT: pela 35ª rodada do Brasileirão Série B 2026.
América-MG e Cuiabá-MT se enfrentam nesta segunda-feira (26), às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Raimundo Sampaio, em Belo Horizonte, pela 35ª rodada da Série B do Brasileirão Série B 2026. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o América-MG venceu o Operário-PR por 1 a 0, em casa, pela Série B. Já o Cuiabá-MT foi derrotado pelo Londrina-PR por 1 a 0, fora de casa, também pela Série B.
Onde assistir
- Competição: Série B (temporada regular)
- 📅 Data: 26 de outubro de 2026
- ⏰ Horário: 19h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Estádio Raimundo Sampaio, Belo Horizonte, Minas Gerais
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Série B 2026
Data e horário: 26 de outubro de 2026, às 19h30
Local: Estádio Raimundo Sampaio, Belo Horizonte, Minas Gerais
Rodada: 35
Fase: temporada regular
Escalações prováveis
América-MG
Técnico: Moacir Júnior
Bruno Brígido; T. Ostchega, L. Sosa, Ricardo Silva e Rafa Barcelos; J. Jiménez, Barreto e Guilherme Parede; M. Segovia, Paulo Victor e Willian Dubgod.
Cuiabá-MT
Técnico: Eduardo Barros
João Carlos; Vitor Mendes, João Basso, Lorenzo e Igor Inocêncio; Calebe, David Miguel e Raul; Jean Dias, Kauan Cristtyan e Pedro Henrique.
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