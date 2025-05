Santos x Ceará: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Santos x Ceará SAN CEA 8ª rodada Campeonato Brasileiro Data e Hora segunda, 12 de maio, às 20h (de Brasília) Local Allianz Parque (São Paulo) Árbitro Felipe Fernandes de Lima (MG) Assistentes Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Celso Luiz da Silva (MG) Var Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ) Onde assistir

O Santos recebe o Ceará na próxima segunda-feira (12), às 20h, no Allianz Parque, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Peixe mudou o mando de jogo para contemplar os torcedores da capital paulista, uma promessa de campanha do presidente Marcelo Teixeira.



Santos inicia venda de ingressos para duelo contra o Ceará; confira os valores

No ano passado, o time atuou no Morumbi e na Neo Química Arena batendo recorde de público. No estádio do São Paulo, contou com a presença de 50.132 pessoas na vitória por 2 a 1 diante do São Bernardo. Já na casa do Corinthians, o Santos venceu o Red Bull Bragantino por 3 a 1 com a presença de 44.804 santistas.

Na última atualização, o clube tinha vendido 20 mil ingressos para o duelo contra o Vozão.

Como chegam os dois times:

Mesmo com uma eventual vitória, a equipe ainda vai permanecer no Z4. No último sábado (10), o Fortaleza venceu o Juventude por 5 a 0, no Estádio Presidente Vargas.

Lucero, artilheiro do time cearense na temporada, foi o destaque com dois gols e uma assistência. Breno Lopes, Pochettino e Calebe também marcaram gols. O Leão do Pici deixou a zona do rebaixamento e jogou o time de Caxias do Sul para o 18º lugar, com 7 pontos.



O Vitória está em 14º lugar, com 9 pontos. De virada, o time venceu o Vasco no Barradão por 2 a 1, com gols de Renato Kayzer.



O Grêmio ficou no empate por 1 a 1 diante do Red Bull Bragantino, em Porto Alegre, e agora ocupa o 15º lugar com 9 pontos.

Se o Santos vencer, iguala o número de pontos do Vasco e do Juventude. Portanto, ocuparia o 17º lugar. O Cruz-Maltino tem um saldo de gols de -4 e o Juventude de -13. O Santos está com -3.

Já o Sport, que e o lanterna da competição, perdeu para o Cruzeiro neste domingo (11) por 4 a 0, e se manteve em último lugar com 2 pontos. É a única equipe que ainda não venceu na competição.

Já o meio-campista Lucas Mugni, do Vovô, destacou a importância da semana livre antes do duelo contra o Peixe. O último jogo do Alvinegro aconteceu no dia 3 de maio, em triunfo por 1 a 0 diante do Vitória.

— A gente não costuma ter essa semana inteira para trabalhar e até para descansar. Foi legal para descansar um pouquinho a mente, algo que a gente precisava. Mas também para treinar muito forte, porque como tem um jogo distante, a gente aproveita para trabalhar o aspecto físico, que você não consegue trabalhar muito jogo após jogo. Foi uma semana muito boa, estamos aproveitando muito bem. Acho que chegamos mais do que preparados para esse jogo - relatou o meia.

Diante do rival, o Vovô buscará a sua segunda vitória fora do estado na temporada.

Ao todo, o clube disputou dez jogos como visitante no ano. Dentre os dez, quatro foram contra clubes cearenses, pelo Estadual, com quatro vitórias alvinegras: Ferroviário, Fortaleza (duas vezes) e Maracanã. A equipe foi campeã ao superar o rival Fortaleza na decisão.

Nos outros seis jogos, que ocorreram fora do estado, o Ceará registrou um triunfo (Sergipe, pela primeira fase da Copa do Brasil), um empate (RB Bragantino, pela Série A) e quatro derrotas (Náutico e Bahia no Nordestão e Juventude e Bahia no Brasileiro).

Assista ao vivo no Premiere

Após triunfos do Fortaleza e do Vitória, Santos se complica na tabela do Brasileirão

Informações de Santos x Ceará:

✅ FICHA TÉCNICA

SANTOS X CEARÁ

8ª RODADA – BRASILEIRÃO SÉRIE A

📆 Data e horário: segunda, 12 de maio, às 20h (de Brasília)

📍 Local: Allianz Parque (São Paulo)

📺 Onde assistir: Premiere e Sportv

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

🚩 Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Celso Luiz da Silva (MG)

🖥️ VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

ESCALAÇÃO DO SANTOS (Técnico: Cléber Xavier)

Gabriel Brazão; Aderlan, Zé Ivaldo, Luan Peres e Escobar; Tomás Rincón, Gabriel Bontempo e Thaciano; Rollheiser, Soteldo e Tiquinho Soares.

ESCALAÇÃO DO CEARÁ (Técnico: Léo Condé)

Fernando Miguel; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Fernando Sobral e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Raul e Pedro Henrique