Neymar confirma presença no duelo do Santos contra o Ceará

O Santos encara o Ceará na próxima segunda-feira (12), às 20h, no Allianz Parque, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Em vídeo divulgado pelas redes sociais do Peixe, o craque convidou a torcida para comparecer na partida e ainda ressaltou que estará presente no estádio.



-Fala, Nação Santista. Estou aqui convidando todos vocês para estarem presentes no Allianz, na segunda-feira (12), para apoiar o nosso Peixão. Precisamos muito da ajuda de todos vocês, que, com certeza nos deixará muito mais feliz e entuasmado para o jogo. Também estarei lá apoiando o nosso time. Obrigada e estamos juntos! - afirmou Neymar.

Neymar se recupera da segunda lesão sofrida na coxa esquerda. O jogador treina em dois períodos no CT Rei Pelé e deve retornar aos gramados no fim deste mês. Nas redes sociais, tem registrado a rotina de execerícios na academia do clube. Até aqui, soma nove partidas e seis participações diretas em gols.

O camisa 10 se divide entre os compromissos com o Peixe e também o cargo de presidente do time de fut7 que cuida com o amigo de infância Cris Guedes. Ele compareu em compromissos com a Furia, mas também é figurinha carimbada nos jogos do Santos, na Vila Belmiro.

O capitão santista também ajudou na promoção do amistoso que o Santos fez contra o Coritiba, no Couto Pereira, antes do início do Brasileirão. Ele não entrou em campo, mas fez parte da concentração do time.

Zé Rafael sobre Neymar:

O meia Zé Rafael foi apresentado na última sexta-feira (10) como novo reforço do Santos. Anunciado no fim de fevereiro, o jogador disse que recebeu a proposta do Peixe em dezembro. O ex-atleta do Palmeiras negou que tenha escolhido a transferência para o Santos por causa do retorno de Neymar.

-Eu já tinha aceitado o convite do Santos antes mesmo de saber que o Neymar estava vindo. Só ficaram sabendo que eu viria depois que ele chegou. Ele veio para o CT e eu já trabalhava aqui há alguns dias. Fico feliz que ele veio depois, espero que ele se recupere logo como tem feito, um grande trabalho de recuperação. Ele é uma referência, vai fazer total diferença quando estiver dentro de campo. - disse o novo camisa 6.

Zé Rafael é cotado para dividir a liderança do elenco com o camisa 10 do Santos. Multicampeão pelo rival, é um dos jogadores mais experientes e vencedores do elenco.