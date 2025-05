Zé Rafael explica homenagem inusitada em foto do armário do vestiário do Santos

O novo reforço do Santos, Zé Rafael, foi apresentado na última sexta-feira (09), na Vila Belmiro. Em entrevista coletiva, o jogador explicou que recebeu uma proposta do clube no final do ano passado e decidiu abraçar um novo projeto na carreira.

Ex-jogador do Palmeiras, Zé Rafael passou por uma cirurgia inovadora em fevereiro deste ano para tratar um problema na coluna. Com o sucesso do procedimento, realizado no Hospital Albert Einstein, ele assinou com o Santos e foi anunciado no dia 26 do mesmo mês. Recuperado, deve aparecer em breve na lista de relacionados do técnico Cléber Xavier.

Em um vídeo postado nas redes sociais do Peixe, o jogador aparece no vestiário recém-reformado da Vila Belmiro conferindo a foto do seu armário. Ele afirma que o gesto foi uma homenagem ao mangá japonês Dragon Ball.

O novo camisa 6 ainda contou que assiste ao desenho com seu filho: 'Assisto com ele, está na nossa lista. Quero fazer um gol e comemorar desse jeito'.

O gesto reproduzido por Zé Rafael é o momento do 'teletransporte' do personagem, com os dois dedos indicadores da mão direita no rosto, o Shunkan Idō.

Dragon Ball foi criado em 1984 por Akira Toriyama, que faleceu em março do ano passado, aos 68 anos. Inicialmente publicado na revista Weekly Shonen Jump, a série acompanha a trajetória de um garoto chamado Son Goku. O personagem tem um rabo de macaco e se junta aos amigos em busca das sete esferas do dragão.

O meia do Santos Zé Rafael é apresentado pelo Santos nesta sexta-feira (09) e pdoe estrear diante do Ceará. (Foto: JOTA ERRE/AGIF)

A negociação com o Santos:

Zé Rafael também revelou que as negociações com o Santos foram iniciadas em dezembro, próximo ao Natal. Ele deu sinal positivo para prosseguir com a transferência. Em 2024, foi desfalque na equipe de Abel Ferreira por causa de uma alteração na região lombar baixa, chamada espondilolistese — uma condição que consiste no desalinhamento entre duas vértebras, provocando dor intensa e limitação funcional de intensidades variadas.

Na ocasião, foi indicado um tratamento conservador, com alternância entre fases de melhora e piora, o que reduzia de forma significativa sua capacidade de realizar atividades.

Zé Rafael está à disposição do técnico Cléber Xavier para o duelo desta segunda-feira (12), às 20h, no Allianz Parque, contra o Ceará, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro.