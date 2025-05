Novo reforço do Santos, Zé Rafael admite que quase encerrou a carreira: ‘Dor insuportável

O novo reforço do Santos para o meio-campo, Zé Rafael, admitiu em entrevista que quase parou de jogar futebol. A coletiva foi realizada nesta sexta-feira (09), na Vila Belmiro, e contou com a presença do ídolo do clube, Abel.

O ex-jogador do Palmeiras conviveu com 'dores insuportáveis' na última temporada, o que atrapalhou seu rendimento dentro de campo.

-Quando eu voltei esse ano, eu já tinha conversado com os médicos e falei que, se eu tivesse que passar pelo mesmo ano com as mesmas dores, eu pararia de jogar. Era uma dor insuportável, que me limitava muito, apesar de esconder muitas vezes. Fazia mesmo sofrendo. Era algo que me limitava muito, não apenas durante os treinos e jogos. O pior problema era conviver com a dor 24 horas. Isso mexeu muito com a minha parte psicológica. Ano passado foi extremamente desgastante. Depois da cirurgia, é vida nova. Como sempre fui. Buscar a minha condição física, técnica e mental para fazer com maior excelência possível - completou Zé Rafael.

Zé Rafael também agradeceu à equipe médica do Santos pelo suporte e afirmou que sempre esteve focado na recuperação, considerada fundamental para acelerar o processo de recondicionamento físico. Ele se vê atuando como primeiro, segundo ou terceiro homem no meio-campo.



Depois do procedimento, ele ainda fez trabalhos na fisioterapia e uma reabilitação com exercícios de carga na piscina e no solo. Ele ainda não sabe se vai ser relacionado para o duelo da próxima segunda-feira (12), diante do Ceará, às 20h, no Allianz Parque, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro.



Zé Rafael assinou contrato com o Santos até o fim de 2027. Ele foi apresentado nesta sexta-feira (09) ao lado do ídolo Abel. (Foto: JOTA ERRE/AGIF)

A negociação com o Santos:

Zé Rafael também revelou que as negociações com o Santos foram iniciadas em dezembro, próximo ao Natal. Ele deu sinal positivo para prosseguir com a transferência. Em 2024, foi desfalque na equipe de Abel Ferreira por causa de uma alteração na região lombar baixa, chamada espondilolistese — uma condição que consiste no desalinhamento entre duas vértebras, provocando dor intensa e limitação funcional de intensidades variadas.

Na ocasião, foi indicado um tratamento conservador, com alternância entre fases de melhora e piora, o que reduzia de forma significativa sua capacidade de realizar atividades.

Desde o início das negociações, o Departamento Médico do Santos, comandado pelo doutor Rodrigo Zogaib, esteve em contato com o jogador e iniciou as análises do quadro clínico e das possíveis abordagens terapêuticas, visando garantir condições plenas para atuar.

Após muitas discussões, determinou-se que Zé Rafael só teria plena recuperação por meio de tratamento cirúrgico. A decisão foi aprovada pela diretoria santista, pelo seu ex-clube e pelo próprio atleta.

O procedimento foi realizado no dia 6 de fevereiro, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, pelo doutor Alberto Godfrid. A cirurgia envolveu o uso de enxertos ósseos autólogos — procedimento que utiliza o próprio osso do paciente para reparar lesões —, além de sínteses metálicas que compõem o que se chama de artrodese intervertebral. Esse método reduz a mobilidade no nível afetado pelo escorregamento vertebral, aliviando a dor e a dificuldade na execução de determinados movimentos.

Zé Rafael no Palmeiras:

Zé Rafael estava no Palmeiras desde 2019. Ao todo, foram 308 partidas, 25 gols e 25 assistências, além de 11 títutlos: duas Libertadores (2020 e 2021), um da Recopa Sul-Americana (2022), dois do Brasileirão (2022 e 2023), um da Supercopa do Brasil (2023), um da Copa do Brasil (2020) e quatro do Paulistão (2020, 2022, 2023 e 2024).