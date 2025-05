Santos inicia venda de ingressos para duelo contra o Ceará; confira os valores

O Santos liberou nesta sexta-feira (09) a venda dos ingressos para o duelo contra o Ceará. O jogo será na próxima segunda-feira (12), às 20h, no Allianz Parque. O local vai receber shows neste final de semana e terá a capacidade reduzida.

Os sócios de todas as categorias já podem comparar as entradas pelo site Ingresso de Vantagens. O torcedor comum terá a venda liberada às 17h desta sexta-feira (09). O cube informou que a entrada no local será feita pelo QR code. O reconhecimento facial não será utilizado.

Os ingressos estão sendo comercializados por até R$ 125,00 (inteira).

Santos inicia venda de ingressos para o duelo contra o Ceará. (Foto: Dilvulgação/ Santos FC)

O Santos jogou pela última vez no Allianz Parque na final do Paulistão de 2024 diante do Palmeiras. (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Orientações para a compra:

Os ingressos devem ser adquiridos através do site ingressodevantagens.com.br

O acesso será somente através de QRCode (não haverá o reconhecimento facial)

O portão B funcionará no dia da partida, das 14h00 às 21h00, para a torcida do Santos

O portão D funcionará no dia da partida, das 18h00 às 21h00, para a torcida adversária

Entenda a escolha pelo Allianz Parque:

Pela primeira vez na história, o Santos será mandante no Allianz Parque, a casa do Palmeiras. O Peixe recebe o Ceará, na próxima segunda-feira (12), às 20h, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Inicialmente, a diretoria do Alvinegro desejava mandar o jogo no Estádio do Pacaembu. No entanto, algumas burocracias, como o alvará vencido do estádio, impediram a realização da partida no local. Ainda assim, o clube queria contemplar a torcida da capital e, graças à boa relação com a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, conseguiu encontrar uma solução.

Inaugurado em novembro de 2014, o Allianz Parque recebeu 15 confrontos entre o Santos e o Palmeiras. No retrospecto geral, foram 11 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota.

O maior público da temporada na Vila Belmiro foi na reestreia de Neymar com a camisa 10, no dia 5 de fevereiro, em partida contra o Botafogo-SP pelo Campeonato Paulista. Na ocasião, 15.377 torcedores estiveram presentes. Já a maior renda foi registrada nas quartas de final do estadual, contra o Red Bull Bragantino, com um total de R$ 1.127.732,50.

O presidente Marcelo Teixeira prometeu contemplar os torcedores da capital paulista durante sua gestão. No ano passado, o time atuou duas vezes em estádios de rivais: no Morumbi e na Neo Química Arena, ambos com recorde de público.