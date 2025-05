Após triunfos do Fortaleza e do Vitória, Santos se complica na tabela do Brasileirão

A 8ª rodada do Campeonato Brasileiro nem terminou, mas o Santos já se complicou na tabela. Atualmente na vice-lanterna, o Peixe vai entrar em campo diante do Ceará só na próxima segunda-feira (12) , às 20h, no Allianz Parque. Mais de 20 mil ingressos foram vendidos.

continua após a publicidade

Mesmo com uma eventual vitória, a equipe ainda vai permanecer no Z4. No último sábado (10), o Fortaleza venceu o Juventude por 5 a 0, no Estádio Presidente Vargas.

Lucero, artilheiro do time cearense na temporada, foi o destaque com dois gols e uma assistência. Breno Lopes, Pochettino e Calebe também marcaram gols. O Leão do Pici deixou a zona do rebaixamento e jogou o time de Caxias do Sul para o 18º lugar, com 7 pontos.

continua após a publicidade

O Vitória está em 13º lugar, com 9 pontos. De virada, o time venceu o Vasco no Barradão por 2 a 1, com gols de Renato Kayzer.



O Grêmio ficou no empate por 1 a 1 diante do Red Bull Bragantino, em Porto Alegre, e agora ocupa o 14º lugar com 9 pontos.

Se o Santos vencer, iguala o número de pontos do Vasco e do Juventude. Portanto, ocuparia o 17º lugar. O Cruz-Maltino tem um saldo de gols de -4 e o Juventude de -13. O Santos está com -3.

continua após a publicidade

O Peixe finaliza a preparação neste domingo (11), às 16h, no CT Rei Pelé, e na sequência viaja para a capital paulista.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

César Sampaio comanda treino no CT Rei Pelé e conversa com atacante Deivid Washington, (Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)

Santos pode ter novidades no time:

O Santos poderá ter a estreia do meia Zé Rafael no duelo diante do Vozão. O novo camisa 6 está recuperado de uma cirurgia na coluna e pode ganhar uma oportunidade com o técnico Cléber Xavier.

Ele foi anunciado na última sexta-feira (09) e afirmou que está pronto para recomeçar a carreira após passagem vitoriosa no Palmeiras.

A equipe santista deve permanecer com Luan Peres novamente como titular da zaga e Aderlan na lateral-direita. Gabriel Bontempo e Tiquinho também retornam ao time titular. O Menino da Vila entra no lugar do lesionado João Schmidt. Luisão, Deivid Washington e Álvaro Barreal estarão à disposição no banco de reservas.

PROVÁVEL SANTOS: Gabriel Brazão; Aderlan, Zé Ivaldo, Luan Peres e Escobar; Tomás Rincón, Gabriel Bontempo e Thaciano; Rollheiser, Soteldo e Tiquinho Soares.

➡️ Zé Rafael é apresentado e celebra acordo com o Santos: ‘Vi como um bom desafio’