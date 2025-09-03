Santos x São Paulo feminino: onde assistir e escalações
Equipes entram em campo nesta quarta-feira (3), às 19h
O Santos recebe o São Paulo nesta quarta-feira (3), às 19h (horário de Brasília), na Vila Belmiro, pela 8ª rodada do Paulistão Feminino 2025. A partida é válida pela fase classificatória e conta com transmissão do Sportv (canal fechado).
A disputa pelas quatro vagas na segunda fase do estadual está acirrada. O Corinthians lidera com 18 pontos, seguido de Palmeiras (13), São Paulo (12) e Ferroviária (11), que fecham o G-4. Na sequência estão Bragantino, Santos, Taubaté e Realidade Jovem.
A primeira fase é de pontos corridos, com 14 confrontos de turno e returno, e os quatro melhores colocados avançam para o mata-mata. Já a fase eliminatória é disputada em dois jogos, com clubes de melhor campanha decidindo em casa.
Brasileirão Feminino A1 2026: veja todos os clubes participantes
Ficha do jogo
As Sereias da Vila conquistaram a Série A2 do Brasileirão Feminino no último sábado (30) e chegam confiantes para o duelo, de olho em uma vaga na zona de classificação para a próxima fase.
As Soberanas, por outro lado, se despediram do Brasileirão A1 após empatar com o Corinthians no último domingo (31) por 2 a 2. Neste segundo semestre, além do estadual, o São Paulo disputa a Libertadores Feminina e a Copa do Brasil.
SANTOS X SÃO PAULO
PAULISTÃO FEMININO 2025 - 8ª RODADA
📆 Data e horário: quarta-feira, 3 de setembro, às 19h (horário de Brasília)
📍 Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)
📺 Onde assistir: Sportv (canal fechado) e Globoplay (streaming)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
SANTOS: Stefane, Leidiane, Ana Alice, Pardal, Larissa Vasconcelos, Rafa Andrade, Suzane Pires, Thaisinha, Analuiza, Samara (Carol Baiana) e Laryh. Técnico: Caio Couto.
SÃO PAULO: Carlinha, Bruna Calderan, Kaká, Anny, Carol Gil, Bia Menezes, Maressa, Camilinha, Crivelari, Aline e Isa. Técnico: Thiago Viana.
