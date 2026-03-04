Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta-feira (04/03/2026)
A rodada desta quarta-feira (4) é marcada por grandes jogos das principais ligas europeias e decisões de copas nacionais. Destaque para Aston Villa x Chelsea, Brighton x Arsenal e Manchester City x Nottingham Forest (Inglês), Hamburgo x Bayer Leverkusen (Alemão), Real Sociedad x Athletic Bilbao (Copa do Rei) e a final do Campeonato Paulista entre Palmeiras x Novorizontino. Na América do Sul, jogos decisivos da Pré-Libertadores e Copa Sul-Americana agitam a noite.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta-feira, 4 de março de 2026):
AFC Champions League Elite (Oitavas)
7h – Seoul x Vissel Kobe – Disney+
Campeonato Espanhol
15h – Rayo Vallecano x Real Oviedo – Disney+
Campeonato Italiano (Segunda Divisão)
15h – Carrarese x Catanzaro – OneFootball
16h – Frosinone x Pescara – OneFootball
16h – Juve Stabia x Sampdoria – OneFootball
Copa da Holanda
16h – AZ Alkmaar x Telstar – N Sports
Campeonato Potiguar
16h – QFC x Santa Cruz-RN – TV FNF
19h – Potiguar x Laguna – TV FNF
Campeonato Inglês
16h30 – Aston Villa x Chelsea – ESPN e Disney+
16h30 – Brighton x Arsenal – Disney+
16h30 – Manchester City x Nottingham Forest – Xsports e Disney+
16h30 – Fulham x West Ham – Disney+
17h15 – Newcastle x Manchester United – ESPN 4 e Disney+
Campeonato Alemão
16h30 – Hamburgo x Bayer Leverkusen – OneFootball e Canal GOAT
Campeonato Italiano (Terceira Divisão)
16h30 – Ravenna x Pianese – OneFootball
Copa do Rei (Semifinal)
17h – Real Sociedad x Athletic Bilbao – ESPN 3 e Disney+
Campeonato Escocês
17h – Aberdeen x Celtic – Canal GOAT
She Believes Cup (Feminino)
17h30 – Argentina (F) x Colômbia (F) – Disney+
20h45 – Estados Unidos x Canadá – Disney+
Amistoso Internacional Feminino
18h – Brasil (F) x Venezuela (F) – Sportv
Pré-Libertadores (Terceira Fase)
19h – Carabobo x Sporting Cristal – ESPN 3 e Disney+
21h30 – O'Higgins x Deportes Tolima – ge tv e Paramount+
Copa Sul-Americana (Primeira Fase)
19h – Caracas x Metropolitanos – Paramount+
19h – Blooming x San Antonio Bulo Bulo – Disney+
21h30 – Atlético Nacional x Millonarios – ESPN e Disney+
21h30 – Universidad de Chile x Palestino – Paramount+
21h30 – Sportivo Trinidense x Olimpia – Paramount+
23h – Deportivo Cuenca x Libertad-EQU – Disney+
Campeonato Roraimense
19h – Rio Negro-RR x GAS – Federação FRF
21h – Náutico-RR x Monte Roraima – Federação FRF
Copa do Brasil (Segunda Fase)
19h30 – Avaí x Porto Vitória – Prime Video
21h30 – América-MG x Tirol – Sportv e Premiere
Campeonato Paulista (Final)
20h – Palmeiras x Novorizontino – Record, CazéTV, TNT e HBO Max
Campeonato Rondoniense
20h – Porto Velho x Ji-Paraná – Canal +3 Minutos
Campeonato Argentino
21h – Lanús x Boca Juniors – ESPN 3 e Disney+
