Com Rayssa Leal, São Paulo recebe Mundial de Skate; veja onde assistir às quartas

O Parque Cândido Portinari, em São Paulo, se vai se tornar o epicentro do skate global. Após o cancelamento da edição de 2025 que ocorreria nos Estados Unidos, a World Skate transferiu a sede para o Brasil, marcando a segunda etapa do Mundial após as Olimpíadas de Paris 2024. O evento é estratégico: além do prestígio, ele soma pontos cruciais para o ranking que definirá os classificados para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

continua após a publicidade

➡️ Raicca Ventura espera disputa 'pesada' para defender título Mundial de Skate

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

O retrospecto brasileiro é animador. Na última etapa, em Roma, o país dominou o pódio com três ouros: Rayssa Leal (Street), Raicca Ventura (Park) e Augusto Akio (Park). Agora, a "Fadinha" busca o tricampeonato mundial de sua carreira, somando-se aos títulos conquistados em Sharjah (2023) e Roma (2024).

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Onde assistir às Quartas de Final

Para quem não puder comparecer ao parque, as manobras decisivas das quartas de final, que acontecem nesta sexta-feira, terão transmissão exclusiva via internet. Você pode acompanhar ao vivo pelos canais:

continua após a publicidade

YouTube do STU (Skate Total Urbe)

YouTube da World Skate

O nível da competição será altíssimo, com a confirmação de todos os atuais campeões olímpicos de Paris 2024: Arisa Trew, Yoshizawa Coco, Keegan Palmer e Yuto Horigome.

➡️ Após susto, Rayssa Leal volta a treinar no Mundial de Skate

Rayssa Leal em ação no SLS Super Crown (Foto: Pablo Vaz / SLS)

Para fazer frente aos rivais, o Brasil escalou uma "seleção" de 34 atletas. No Street, além de Rayssa, nomes como Pâmela Rosa, Gabi Mazetto, Giovanni Vianna, Kelvin Hoefler e Felipe Gustavo prometem brigar por medalhas. Já no Park, o time conta com medalhistas e finalistas olímpicos como Augusto Akio, Pedro Barros, Luigi Cini, Raicca Ventura e Isadora Pacheco.

continua após a publicidade

Cronograma do Mundial de Skate

Sexta-feira (06/03): Quartas de Final – das 9h às 13h35min.

Sábado (07/03): Semifinal – das 11h35min às 13h30min (Transmissão: Sportv 2).

Domingo (08/03): Grande Final – das 11h15min às 12h20min (Transmissão: TV Globo, Sportv, ge.globo e Globoplay).

A competição em São Paulo segue o formato eliminatório tradicional: das quartas de final avançam 16 competidoras para a semifinal, e apenas as 8 melhores disputam o título no domingo. Prepare a torcida para acompanhar o talento brasileiro de perto!