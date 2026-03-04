Tottenham x Crystal Palace: onde assistir e prováveis escalações do jogo da Premier League
Confira todas as informações do duelo
Tottenham e Crystal Palace se enfrentam nesta quinta-feira (5), às 17h (de Brasília), no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres (ING), pela 29ª rodada da Premier League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir na Disney+
O Tottenham vive momento delicado e chega pressionado para o duelo em casa. A equipe comandada por Igor Tudor acumula quatro derrotas consecutivas na Premier League, ocupa a 16ª colocação com 29 pontos e está a apenas quatro da zona de rebaixamento. Para tentar reagir, os Spurs terão o retorno do zagueiro Cristian Romero, que cumpriu suspensão, mas seguem com desfalques importantes: Djed Spence, Mohammed Kudus, Kulusevski, Bentancur, Ben Davies e Maddison permanecem no departamento médico.
Ficha do jogo
O Crystal Palace, por sua vez, aparece um pouco mais confortável na tabela, mas faz campanha irregular. A equipe de Oliver Glasner é a 14ª colocada, com 35 pontos, dez a menos que o Chelsea, que abre a zona de classificação europeia. Os visitantes também têm baixas para o duelo: Maxence Lacroix está suspenso, enquanto Jean-Philippe Mateta, Jefferson Lerma, Edward Nketiah e Cheick Doucouré seguem lesionados.
Tudo sobre Tottenham x Crystal Palace (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Tottenham 🆚 Crystal Palace
29ª rodada – Premier League
📆 Data e horário: quinta-feira, 5 de março de 2026, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Tottenham Hotspur Stadium, em Londres (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)
🕴️ Árbitro: Andy Madley (ING)
🚩 Assistentes: Craig Taylor (ING) e Mark Scholes (ING)
📺 VAR: Nicholas Hopton (ING)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
⚪ Tottenham (Técnico: Igor Tudor)
Vicario; Pedro Porro, Dragusin, Van de Ven e Gray; Bissouma, João Palhinha, Gallagher e Xavi Simons; Kolo Muani e Solanke.
🔵 Crystal Palace (Técnico: Oliver Glasner)
Henderson; Muñoz, Richards, Riad, Canvot e Mitchell; Wharton e Kamada; Ismaila Sarr, Guessand e Larsen.
