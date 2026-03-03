Palmeiras e Novorizontino se enfrentam na noite desta quarta-feira (4), a partir das 20h (de Brasília), na Arena Barueri, pelo primeiro jogo da final do Paulistão. A partida terá transmissão da Record TV (TV aberta), CazéTV (YouTube), TNT (TV por assinatura) e HBO Max (streaming). Clique aqui para assistir na HBO Max.

+ Leila ironiza saída de Filipe Luís do Flamengo antes de decisão do Palmeiras: 'Oferecemos tranquilidade'

Empatados em pontos ao fim das semifinais, o Novorizontino leva vantagem nos critérios de desempate e, por isso, terá o direito de disputar a última partida do Campeonato Paulista no Estádio Jorge Ismael de Biasi, o Jorjão. A equipe do interior supera o Palmeiras no saldo de gols.

Ficha do jogo PAL NOV PAULISTÃO Final - Jogo de ida Data e Hora quarta-feira, 4 de março, às 20h (de Brasília) Local Arena Barueri, em Barueri (SP) Árbitro Matheus Delgado Candançan Assistentes Danilo Ricardo Simon Manis e Evandro de Melo Lima Var Márcio Henrique de Gois Onde assistir Não definido

No confronto entre os dois times pela primeira fase, vitória do Novorizontino por 4 a 0, resultado que representou a pior derrota desde que Abel Ferreira assumiu o comando do Palmeiras, no fim de 2020.

Confira as informações do jogo entre Palmeiras e Novorizontino

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X NOVORIZONTINO

CAMPEONATO PAULISTA - FINAL - 1° JOGO

📆 Data e horário: quarta-feira, 4 de março, às 20h (de Brasília)

📍 Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)

📺 Onde assistir: Record TV (TV aberta), CazéTV (YouTube), TNT (TV por assinatura) e HBO Max (streaming)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Matheus Delgado Candançan

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Evandro de Melo Lima

🖥️ VAR: Márcio Henrique de Gois

Palmeiras foi goleado pelo Novorizontino no primeiro encontro entre as equipes em 2026; veja onde assistir ao duelo pela final do Paulistão (Foto: Guilherme Veiga/PxImages/GazetaPress)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PALMEIRAS: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Mauricio; Allan, Flaco López e Vitor Roque. (Técnico: Abel Ferreira)

NOVORIZONTINO: Jordi; Alexis Alvariño, Dantas, Patrick e Mayk; Luis Oyama e Léo Naldi; Matheus Bianqui, Tavinho e Christian Ortíz; Robson (Técnico: Enderson Moreira)

