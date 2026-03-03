Palmeiras x Novorizontino: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (4), em Barueri, pelo primeiro jogo da final do Paulistão
Palmeiras e Novorizontino se enfrentam na noite desta quarta-feira (4), a partir das 20h (de Brasília), na Arena Barueri, pelo primeiro jogo da final do Paulistão. A partida terá transmissão da Record TV (TV aberta), CazéTV (YouTube), TNT (TV por assinatura) e HBO Max (streaming). Clique aqui para assistir na HBO Max.
Empatados em pontos ao fim das semifinais, o Novorizontino leva vantagem nos critérios de desempate e, por isso, terá o direito de disputar a última partida do Campeonato Paulista no Estádio Jorge Ismael de Biasi, o Jorjão. A equipe do interior supera o Palmeiras no saldo de gols.
Ficha do jogo
No confronto entre os dois times pela primeira fase, vitória do Novorizontino por 4 a 0, resultado que representou a pior derrota desde que Abel Ferreira assumiu o comando do Palmeiras, no fim de 2020.
Confira as informações do jogo entre Palmeiras e Novorizontino
✅ FICHA TÉCNICA
PALMEIRAS X NOVORIZONTINO
CAMPEONATO PAULISTA - FINAL - 1° JOGO
📆 Data e horário: quarta-feira, 4 de março, às 20h (de Brasília)
📍 Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)
📺 Onde assistir: Record TV (TV aberta), CazéTV (YouTube), TNT (TV por assinatura) e HBO Max (streaming)
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Matheus Delgado Candançan
🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Evandro de Melo Lima
🖥️ VAR: Márcio Henrique de Gois
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
PALMEIRAS: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Mauricio; Allan, Flaco López e Vitor Roque. (Técnico: Abel Ferreira)
NOVORIZONTINO: Jordi; Alexis Alvariño, Dantas, Patrick e Mayk; Luis Oyama e Léo Naldi; Matheus Bianqui, Tavinho e Christian Ortíz; Robson (Técnico: Enderson Moreira)
