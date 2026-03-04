Brasil x Venezuela feminino: onde assistir e escalações
Equipes entram em campo nesta quarta (4), às 18h30
- Matéria
- Mais Notícias
O Brasil entra em campo nesta quarta-feira (4) para enfrentar a Venezuela, às 18h30 (horário de Brasília), em amistoso. O jogo conta com transmissão do Sportv e ocorre no Centro de Treinamento da Federação Mexicana de Futebol, em Toluca.
Relacionadas
- Futebol Feminino
Kerolin com a 10 e Gabi Zanotti com a 9: veja numeração da Seleção Feminina para amistosos
Futebol Feminino27/02/2026
- Futebol Feminino
Brasil constrói 3 a 0 em meia hora, reduz o ritmo na etapa final, mas confirma vitória sobre a Costa Rica
Futebol Feminino28/02/2026
- Futebol Feminino
Análise: em noite especial, Tainá Maranhão se apresenta de vez à Seleção Brasileira
Futebol Feminino28/02/2026
Será o segundo desafio do ano da Seleção Feminina, que venceu a Costa Rica por 5 a 2 na última sexta-feira (27). Na sequência, enfrenta o México no Estádio Ciudad de los Deportes, na Cidade do México, no dia 7 de março, às 20h.
➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
O técnico Arthur Elias fechou a preparação na véspera da partida e a expectativa é de uma equipe modificada em relação ao time que enfrentou as costarriquenhas. A ideia da comissão é rodar o elenco e observar o maior número de atletas.
➡️ Seleção Brasileira encerra preparação para encarar a Venezuela
+ Aposte na vitória da Seleção Brasileira Feminina
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
A Venezuela, comandada pelo técnico brasileiro Ricardo Belli, deve manter a base do time que vem atuando nos últimos jogos. O time vem de derrota para o Cruz Azul, do México, por 2 a 1, e conta Day Rodríguez, do Corinthians, entre as titulares.
BRASIL X VENEZULA - ONDE ASSISTIR
- Amistoso internacional
- Data: quarta-feira, 4 de março
- Horário: 18h30 (de Brasília)
- Onde assistir: Sportv
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
BRASIL: Cláudia (Lelê); Tamires, Mariza, Tarci e Fê Palermo; Brena, Ana Vitória e Kerolin; Gabi Zanotti, Jheniffer e Aline Gomes. Técnico: Arthur Elias.
VENEZUELA: Céceres; Martínez, Gimenez e Carrasco; Day Rodríguez, Danuska Rodríguez, García, Oliveri e Florez; Deyna Castellanos e Higuera. Técnico: Ricardo Belli.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias