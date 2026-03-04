Brasil x Venezuela feminino: onde assistir e escalações

O Brasil entra em campo nesta quarta-feira (4) para enfrentar a Venezuela, às 18h30 (horário de Brasília), em amistoso. O jogo conta com transmissão do Sportv e ocorre no Centro de Treinamento da Federação Mexicana de Futebol, em Toluca.

Será o segundo desafio do ano da Seleção Feminina, que venceu a Costa Rica por 5 a 2 na última sexta-feira (27). Na sequência, enfrenta o México no Estádio Ciudad de los Deportes, na Cidade do México, no dia 7 de março, às 20h.

O técnico Arthur Elias fechou a preparação na véspera da partida e a expectativa é de uma equipe modificada em relação ao time que enfrentou as costarriquenhas. A ideia da comissão é rodar o elenco e observar o maior número de atletas.

Arthur Elias conversa com Luana durante treino da Seleção Brasileira. (Foto: Lívia Villas Boas/CBF)

A Venezuela, comandada pelo técnico brasileiro Ricardo Belli, deve manter a base do time que vem atuando nos últimos jogos. O time vem de derrota para o Cruz Azul, do México, por 2 a 1, e conta Day Rodríguez, do Corinthians, entre as titulares.

Seleção venezuelana enfrenta o Brasil em amistoso. (Foto: Seleção Venezuelana/Divulgação)

BRASIL X VENEZULA - ONDE ASSISTIR

Amistoso internacional

Data: quarta-feira, 4 de março

Horário: 18h30 (de Brasília)

Onde assistir: Sportv

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BRASIL: Cláudia (Lelê); Tamires, Mariza, Tarci e Fê Palermo; Brena, Ana Vitória e Kerolin; Gabi Zanotti, Jheniffer e Aline Gomes. Técnico: Arthur Elias.

VENEZUELA: Céceres; Martínez, Gimenez e Carrasco; Day Rodríguez, Danuska Rodríguez, García, Oliveri e Florez; Deyna Castellanos e Higuera. Técnico: Ricardo Belli.