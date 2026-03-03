Newcastle x Manchester United: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pela Premier League
Confira todas as informações do duelo válido pela 29ª rodada
Newcastle e Manchester United se enfrentam nesta quarta-feira (4), às 17h15 (de Brasília), pela 29ª rodada da Premier League. A partida será realizada no St. James' Park, em Newcastle (ING), com transmissão ao vivo do Disney+ Premium. ➡️ Clique para assistir no Disney+
Ficha do jogo
O Newcastle atravessa fase irregular na reta final da Premier League. Com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, a equipe ocupa a 13ª colocação, com 36 pontos, e chega às últimas rodadas sem disputar objetivos mais ambiciosos na tabela.
Já o Manchester United vive momento oposto desde a chegada de Michael Carrick ao comando técnico. A vitória por 2 a 1 sobre o Crystal Palace levou o time aos 51 pontos e à terceira posição, ultrapassando o Aston Villa na classificação. Embalados, os Reds seguem firmes na briga por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões.
Tudo sobre o jogo entre Newcastle e Manchester United (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Newcastle 🆚 Manchester United
29ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: quarta-feira, 4 de março às 17h15 (de Brasília)
📍 Local: St. James' Park, em Newcastle (ING)
👁️ Onde assistir: Disney+ Premium (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Peter Bankes
🚩 Assistentes: Edward Smart, Blake Antrobus e Tim Robinson (quarto árbitro)
📺 VAR: Paul Tierney (VAR1) e Marc Perry (AVAR)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Newcastle (Técnico: Eddie Howe)
Pope; Trippier, Thiaw, Burn e Hall; Tonali, Willock e Joelinton; Elanga, Anthony Gordon e Woltemade.
Manchester United (Técnico: Michael Carrick)
Lammens; Dalot, Maguire, Yoro e Shaw; Casemiro, Mainoo e Bruno Fernandes; Sesko, Matheus Cunha e Mbeumo.
