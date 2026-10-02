Salisbury x Dulwich Hamlet: onde assistir, horário e escalações

Salisbury e Dulwich Hamlet se enfrentam no dia 3 de outubro, às 11h, no The Raymond McEnhill Stadium, pela fase classificatória da 3ª rodada da FA Cup. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Salisbury vem de vitória por 4 a 1 diante do Taunton Town, pela FA Cup. Nos jogos anteriores disponíveis, a equipe apresentou bom desempenho na competição.

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FICHA do confronto

Competição: FA Cup 2026/2027

Data e horário: 3 de outubro de 2026, às 11h

Local: The Raymond McEnhill Stadium, Salisbury, Wiltshire

Fase: fase classificatória da 3ª rodada

O Dulwich Hamlet vem de vitória por 4 a 1 contra o Welling United, pela FA Cup. Nos jogos anteriores disponíveis, a equipe também demonstrou boa forma na competição.

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Onde assistir